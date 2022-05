El Tribunal del Jurado en el caso de un hombre acusado de atropellar a dos mujeres y darse a la fuga en la zona de Ofra, en Santa Cruz de Tenerife, en diciembre del 2017 consideró que el conductor es culpable del delito de omisión del deber de socorro.

Pero los integrantes del Tribunal Popular consideran que el varón también es acreedor de dos circunstancias atenuantes. Una de ellas es obcecación; es decir, que se puso tan nervioso tras el siniestro que no supo cómo reaccionar y se marchó del lugar. La segunda atenuante es la confesión.

Los policías locales del Grupo de Atestados que realizaron las diligencias tuvieron los datos de la matrícula del vehículo implicado, por lo que se dirigieron al domicilio del acusado. Y, antes de que los agentes municipales le dijeran algo, el conductor aseguró: "Sí, fui yo", tal y como consta en el informe. El hombre fue defendido por el abogado Avelino Míguez.

El fiscal del caso, que antes de iniciar el juicio solicitaba dos años y dos meses de cárcel para el implicado, tras la celebración de la vista solicitó una pena de cinco meses de prisión e, incluso, con la posibilidad de que se le suspendiera la pena. Cabe recordar que el Tribunal del Jurado también se mostró a favor de que se le pueda suspender la pena.

El abogado defensor planteó en su solicitud de condena la posibilidad de que el magistrado presidente valore la eximente completa por la obcecación. Y, de forma alternativa, Avelino Míguez pidió tres meses de cárcel. La abogada de la acusación particular demandó cuatro años de prisión para el implicado.

Los hechos ocurrieron a las 19:45 horas del 11 de diciembre del 2017. Era de noche y estaba lloviendo en una vía próxima a los campos del Mundialito, en Ofra. El conductor circulaba bajo la influencia de bebidas alcohólicas. De hecho, por conducir ebrio y las lesiones que causó a las víctimas se celebrará otro juicio.

El acusado atropelló a dos mujeres en un paso de peatones. A pesar de que fue consciente de que había arrollado a dos personas en la calzada; de que nadie más presenció el hecho, de que no había otros ciudadanos que las pudieran auxiliar y de que no sabía en qué estado se hallaban, el conductor abandonó el lugar y no les prestó ayuda alguna.

A continuación, como estaba ebrio, colisionó con otro coche. Una hora después de los hechos, los policías locales le hicieron las pruebas de alcoholemia, que arrojaron una tasa de 0,88 y 0,85 miligramos de alcohol por litro de aire espirado. Es decir, a un nivel de delito contra la seguridad vial.