Peleas de perros en Tenerife: el juicio destapa que 22 animales murieron por enfermedad

El macrojuicio contra la red de peleas de perros desmantelada en Tenerife en 2017 ha destapado que veintidós canes, que fueron intervenidos en la finca del supuesto cabecilla en el municipio madrileño de Batres, murieron por enfermedad o por eutanasia, debido a las condiciones de insalubridad.

Los perros fallecidos se suman a los animales que perecieron en los combates o a manos de los acusados, según el fiscal, «cuando ya no les eran de utilidad para sus fines». La Guardia Civil halló un vertedero al lado de una de las fincas con huesos de canes y en una de las fiestas donde se celebraron combates, dos animales fallecidos que estaban «aún calientes» en bolsas de plástico.

El fiscal alcanzó este lunes un acuerdo individual con 19 de los 23 acusados ante el reconocimientos de los hechos, lo que supondrá la aplicación de atenuantes como dilaciones indebidas. Entre los encausados figuran un policía local, varios veterinarios y criadores de perros de razas potencialmente agresivas. Entre los que no pactaron, figuran dos veterinarios, al implicar la condena la inhabilitación para ejercer su profesión. Tampoco alcanzó un acuerdo Rafael R., considerado por los investigadores como uno de los presuntos cabecillas de la red, que ayer sí quiso sumarse a los pactos y ha reconocido que vendía perros para peleas. En cambio su hija, Ana María R., no ha querido pactar y su defensa ha planteado en la fase de cuestiones previas la nulidad de la causa, al considerar que no se motivó el auto de intervenciones telefónicas, alegando que el delito de maltrato animal no es de tal gravedad como para autorizar dicha diligencia.

Un veterinario de Santa Cruz de Tenerife, acusado de atender a los que resultaban heridos

Su letrado también ha hablado de nulidad de las actuaciones en relación a la cadena de custodia de los perros incautados durante la entrada y registro de la finca de Batres. Lo ha planteado después de que la acusación popular, que representa a la asociación Salvando Ángeles sin Alas (SASA), haya apuntado que de esa veintena de perros fallecidos, tres estarían vivos, un extremo que sembraría dudas respecto a los que sí perecieron, según las acusaciones.

La ‘sospecha’ del veterinario

El primer acusado en declarar fue Juan Carlos M., veterinario de Santa Cruz de Tenerife y acusado de atender a los perros que resultaban heridos en los combates ilegales. Según la fiscal, suministraba medicamentos y extendía recetas de sustancias dopantes para así aumentar la agresividad de los animales. Juan Carlos M. tenía como clientes al menos a tres de los procesados, entre ellos el policía local de Adeje (Tenerife) implicado y el resto de criadores de perros de razas como el presa canario. «En 2013 hubo una actuación que me hizo sospechar», explicaba. «Vinieron con un perro mordido y me dijeron que se había perdido en una finca y lo habían mordido. Nunca más volvió a venir un perro herido ni tuve más sospechas», señalaba a preguntas de la fiscal.

El encausado dijo que extendía recetas de fármacos como cortisona para de esta forma tratar enfermedades como la sarna, pero nunca recetó sustancias dopantes como anabolizantes, indicando que no tenía constancia de ese extremo. «Los perros venían con patologías normales, como diarreas. Solo en el caso de 2013 vino un perro con una herida abierta», detalló e insistió en que nunca tuvo conocimiento de celebración de unas fiestas en las que se celebraban los combates.

A preguntas sobre qué piensa de los acusados, el encausado subrayó que se sentía «engañado», al entender que se pudieron aprovechar de él para «conseguir algo» para sus fines. «No entiendo que se me implique porque siempre he actuado de otra manera y tengo un prestigio», ha recalcado.

La hija del supuesto cabecilla

Por su parte, la hija del supuesto cabecilla negaba haber participado en la organización en Madrid de peleas de perros o en las denominadas topas –enfrentamientos previos a los combates–. También se ha opuesto a que administrara medicamentos o anabolizantes.

«Nunca he visto perros heridos», recalcaba, apuntando que solo ayudaba en la cría de los perros de su padre. Además, afirmó que no sabe por qué once de los perros incautados en la finca de Batres murieron poco después de la entrada y registro por el mal estado de salud. «Se trataba muy bien a los perros», insistió.

De igual modo, manifestó que nunca vio el supuesto ring que tenía su padre en la finca, indicando que no sabía que su padre perteneciera a una red criminal, tal y como reconocía ayer. «Era un criador de perros que vendía al extranjero», subrayó.

El fiscal solicita penas de entre 3 y 7 años por pertenencia a banda criminal y maltrato animal

El fiscal solicita penas de entre tres y siete años de cárcel por delitos de pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de la obligación de perseguir delitos, según los casos, que sumaban un total de 102 años. En la causa están presentes como acusación popular el partido político Podemos y la Asociación Salvando Ángeles Sin Alas.

La red fue desarticulada en el año 2017 en un operativo llevado a cabo por la Policía Nacional en Madrid, Alicante, Murcia, Tenerife y Andalucía. Los agentes rescataron a 230 perros potencialmente peligrosos, preparados para participar en peleas.

La llave: un evento en Tenerife

La investigación arrancó después de que un grupo de agentes irrumpiera en un evento que se estaba celebrando en Tenerife y en el que estaban previstas cuatro peleas ilegales, organizadas por un grupo criminal que suministraba anabolizantes a los canes y que se financiaba con el tráfico de sustancias estupefacientes.

En la Comunidad de Madrid operaban seis de los procesados, conocidos por apodados como Rafa –el maestro– y Profe, los líderes principales, así como también un veterinario que colaboraba con la organización.