La madre del joven que agredió a un chófer de guaguas en Canarias cree que se pudo evitar. D. P. es la progenitora del agresor que apuñaló al chofer con la intención de robarle en la estación de Guaguas de Gáldar así lo ha hecho público en su cuenta de Facebook.

"Esto se podía haber evitado. Por desgracia me tocó a mí. Llevo tres años denunciando a mi hijo", comenta la madre mientras asegura que su vástago está metido en el mundo de las drogas lo que ha sido para ella una lucha sin descanso y que tras buscar ayuda en las instituciones, estas siempre le respondían que "daba igual si se ponía agresivo o la insultaba"; "si no había sangre, que me lo comiera con papas", recuerda.

Ante esta situación que relata D.P., y ante la falta de ayuda -que asegura que le fue denegada- mantuvo a su hijo en casa para evitar que hiciera daño a otras personas.

Ahora, tras los trágicos acontecimientos de este martes en los que su hijo presuntamente se ha visto implicado en una agresión con arma blanca a un chófer de guaguas, esta mujer ha hecho públicas estas declaraciones, asegura que "forzada" ante la "avalancha de fotos que circulan del joven en las redes sociales". En este sentido, asegura que se ve "obligada" a dejar constancia de que su hijo "no procede de una familia conflictiva, ni es un migrante".

"Pedí ayuda a las autoridades, me dieron una palmadita en la espalda y me dijeron suerte. Y ahora hasta el alcalde de Gáldar hace un comunicado", reprocha la madre para añadir que "sí, mi hijo tenía antecedentes delictivos, pero nadie hizo nada. Todo el mundo me dio la espalda", sentencia.

En el comunicado, la madre pide disculpas a la víctima y a su familia, y señala una vez más, que si su hijo hubiese recibido ayuda cuando ella la solicitó y le hubiesen dado alguna alternativa para las situaciones que vivía el joven, la agresión de este martes no se hubiese producido.

Por último, D.P. hace un llamamiento y pide que su mensaje se comparta en las redes para que "no le suceda a nadie más. Hay muchos adolescentes que se meten en esto gracias a que los padres pasamos muchas horas fuera trabajando y no alcanzamos a ver la gravedad de dónde se meten nuestros hijos".