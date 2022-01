Los equipos de la Guardia Civil de prevención y respuesta en materia de ciberdelincuencia comenzaron su actividad en la provincia de Santa Cruz de Tenerife el pasado 15 de noviembre y desde entonces investigan a diez personas por posibles delitos cometidos por internet.

La Guardia Civil ha informado este martes de esas investigaciones y, en un comunicado, recuerda que la prevención es la medida más eficaz para evitar el delito, especialmente en las compras por internet.

Para ello pide que se evite entrar en páginas que no den fiabilidad, así como no entrar en ellas a través de re-direccionamientos de otras páginas.

También insiste en que no se responda o clique en enlaces en los que le solicitan datos bancarios o personales, así como mantener el software del dispositivo que se use para navegar y realizar las compras, actualizado, además de no conectarse a redes abiertas.

La Guardia Civil dice que hay que sospechar de las tiendas que ofrecen precios muy por debajo del precio de mercado, y descartar la compra si solo ofrece como medio de cobro tarjeta de crédito o transferencia bancaria.