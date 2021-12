Siete detenidos por fraude de 800.000 euros a la Seguridad Social en Tenerife

La Policía Nacional llevó a cabo en Tenerife una operación contra el fraude a la Seguridad Social en diversos sectores por un volumen total de 785.987 euros y detuvo a siete personas. Las investigaciones comenzaron en junio de este año, tras recibir los agentes varias denuncias de la Tesorería General de la Seguridad Social en los que se requería la intervención ante las diversas acciones irregulares de los administradores de distintas empresas para eludir sus obligaciones de pago con dicha Administración. Estas sociedades están radicadas en los partidos judiciales de La Orotava, Puerto de la Cruz y Santa Cruz de Tenerife. Los empresarios no abonaban sus propios seguros sociales ni los de sus trabajadores, incrementando así el margen de beneficio en la actividad mercantil y el consiguiente perjuicio a la Seguridad Social.

En el análisis patrimonial de las mercantiles y sus administradores, se comprobó que en todos los casos se pretendía eludir el pago de la deuda y frustrar las legítimas aspiraciones de cobro de la Tesorería, creando grupos y sucesiones empresariales que ocultaban los beneficios y bienes de las sociedades investigadas. Los agentes determinaron la participación delictiva de nueve personas (administradores de hecho de las empresas, testaferros o personas interpuestas, como trabajadores que actuaban en connivencia). Están acusados de los delitos contra la Seguridad Social y Frustración de la Ejecución.

Tras las pesquisas, destacan dos de las mercantiles por la forma en que ocultaron la facturación generada por varias sociedades a la Seguridad Social. Una de las sociedades generó una deuda a la Seguridad Social cercana a los 200.000 euros entre el 2014 y el 2020. En relación a esta firma, se detectó, fruto del análisis de los diferentes modelos de la AEAT, que engañaba de forma maliciosa a la Seguridad Social al ocultar la facturación real de este negocio y daba la apariencia de que la actividad en la sociedad era muy baja, motivo por el que no podían abonar las deudas generadas a la Seguridad Social. Pero, a través de los modelos tributarios de la AEAT y de varias declaraciones testificales, se detectó que la facturación real se desviaba a dos cuentas no vinculadas a la mercantil, a nombre de la mujer y la hija del administrador único. Así se ocultaron más de 400.000 euros procedentes de la actividad de la empresa, con la que se podía haber hecho frente a la deuda generada a la Seguridad Social, pero que evidentemente no fue destinada al abono total o parcial de la misma.

Otra de las mercantiles investigadas generó una deuda desde el año 2008 hasta el 2021 por un importe total de 338.951 euros. Con el objeto de que la Seguridad Social no pudiera embargar ningún tipo de bien de la entidad, el administrador de esta empresa fue constituyendo diferentes sociedades, a través de distintos testaferros, a fin de ocultar la facturación real. De esta manera, el citado entramado empresarial utilizó como medio de ocultación o engaño a varias mercantiles, las cuales a pesar de que no contaban con trabajadores dados de alta, tenían una facturación no acorde a un tipo de empresa sin empleados, según los datos ofrecidos ayer.