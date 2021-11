Uno de los antiguos dueños de Herrajes Guamasa: «Giuseppe Carta nos ha destrozado la vida»

El socio mayoritario y administrador de la empresa Herrajes Guamasa, Dámaso, aseguró este lunes que Giuseppe Carta, a quien se le vinculó en su momento al Circuito Insular del Motor, en Granadilla, «nos ha destrozado la vida», en la medida en que se hizo por un precio simbólico con sus dos empresas y todos los bienes vinculados a las mismas, pero presuntamente no cumplió con su promesa de pagar los avales bancarios que le afectaban a él y al otro dueño inicial, Eduardo; ni con la de mantener a todo el personal ni con el compromiso de reflotarlas y mantener la actividad. Carta se presentó a unos intermediarios como un «gran inversor» dispuesto a comprar empresas endeudadas, invertir, hacerlas rentables y venderlas. Y los afectados se creyeron las informaciones de esos comisionistas ante su asfixia económica. Ayer empezó el juicio en la Sección VI de la Audiencia Provincial.

Los problemas de Herrajes Guamasa, comercializadora de productos de aluminio, y su fábrica, Desarrollos Herrajes Guamasa (DHG), empezaron con la crisis del 2008. Ante la brutal caída de la construcción, se quedaron con pocos clientes, como explicó Dámaso en su declaración. Así, las sociedades mercantiles tenían activos (naves industriales, maquinaria y reservas de mercancía). Pero le faltaba liquidez por la reducción de las ventas. Si en el 2007 eran capaces de facturar 600.000 euros al mes, en la primera mitad del 2013 no superaban los 80.000 de media. Y esa cantidad no era suficiente para abonar los diferentes gastos y los pagos a la Seguridad Social y a Hacienda. Dámaso admitió que él y su socio tuvieron que poner dinero de su patrimonio, en su caso 240.000 euros, para mantener la actividad. En agosto del 2008, la nave principal sufrió un incendio que arrasó lo que había en el interior. Y la compañía aseguradora indemnizó a la mercantil con 3.700.000 euros durante cinco años.

Un intermediario inmobiliario, de origen cubano, que conocía al abogado mallorquín de Giuseppe Carta, medió para que este tratara de reflotar la empresa de un ciudadano palmero y Herrajes Guamasa, casi de forma paralela y con los mismos argumentos de inyección de capital para sanear las cuentas. Según la querella interpuesta por Dámaso y Eduardo, Carta vino acompañado de su hijo, Alessio; la pareja de este, Laura, y un socio, Guillermo González Soler. El contrato de venta de Herrajes Guamasa y DHG por un precio simbólico de dos euros se produjo el 4 de junio del 2013. Los vendedores conocieron a Carta y su entorno ese mismo día, según afirmaron ayer. Una de las condiciones de la venta era que los dueños originales de las mercantiles siguieran como trabajadores en Herrajes Guamasa y DHG.

Pero, a partir de junio, ni Eduardo ni Dámaso cobraron un euro. Según la asesora laboral y fiscal de la empresa con baja liquidez, Giuseppe Carta le dijo que «no les pagara el salario, a ver si se aburrían y se marchaban». Y así lo hicieron en septiembre y octubre del 2013. En cuanto al resto de los trabajadores, una veintena, se le dio vacaciones en diciembre. Pero, cuando fueron a reincorporarse en enero, no se les dejó entrar a la nave. La asesora laboral y fiscal declaró que Giuseppe Carta también le dio instrucciones para que no pagara las cantidades que se debían abonar a Hacienda, a la Seguridad Social o a la Agencia Tributaria Canaria. Según dicha testigo, aunque llegaban las notificaciones, la consigna del ciudadano italiano era de «no pagar nada».

«No hicieron nada»

Eduardo dijo que, una semana después de la venta, se percató de que Carta y su entorno no iban a resolver la situación, ni la suya particular ni la de la que había sido su empresa. Tanto este como su socio, Dámaso, manifestaron que los nuevos dueños de Herrajes Guamasa y DHG «no hicieron nada» por pagar las deudas a los bancos, que les afectaban a ellos. Y lo que se abonaba a los proveedores eran cantidades muy pequeñas, explicaron ambos.

Trasvase de bienes sin dinero ni facturas

El 10 de julio del 2013 se constituyó Alusolutions SLU, cuya administradora única era Laura, pareja de Alessio Carta. Se creó con un capital de 3.100 euros, pero no se aportó dinero en efectivo para la creación de la mercantil, sino con el valor de dos ordenadores y un par de impresoras. Todo los edificios (tres naves industriales), dos robots para fabricar productos de aluminio, vehículos y la mercancía propiedad de Herrajes Guamasa fueron traspasados a Alusolutions sin que esta pagara ni euro por tales bienes, según consta en el escrito de la fiscal del caso, Enriqueta de Armas, y el de la acusación particular, ejercida por el abogado Pedro Revilla, de Revilla Abogados. Pero presuntamente ese trasvase de inmuebles, maquinaria, automóviles y productos desde Herrajes Guamasa a la nueva empresa se hizo sin que mediara factura o documentación alguna, en base a la declaración efectuada por Dámaso. La Fiscalía acusa a Giuseppe Carta de los delitos de alzamiento de bienes y administración desleal, por lo que pide para él una condena de cuatro años y nueve meses de prisión. Y para Alessio, Laura y González Soler solicita la representante del Ministerio Público dos años y nueve meses de cárcel por administración desleal. El letrado de los querellantes plantea para Giuseppe Carta 16 años de privación de libertad por dos delitos de alzamiento de bienes, uno de estafa y otro de administración desleal; ocho años de prisión para Alessio y Laura por alzamiento de bienes y administración desleal; así como diez años de cárcel para González Soler por administración desleal, alzamiento de bienes y encubrimiento. En concepto de responsabilidad civil, la acusación particular pide 2.664.000 euros para Dámaso y Eduardo, por el valor contable de sus dos empresas, los daños morales ocasionados al figurar en registros de impagados, por el pago a un intermediario de 25.000 euros, así como por dos créditos laborales contratados. | Pedro Fumero