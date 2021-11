Las psicólogas dan credibilidad a la niña que acusa de agresión sexual a un tío político

Dos psicólogas del Instituto de Medicina Legal de Santa Cruz de Tenerife consideran "probablemente creíble" el relato de la niña que acusa a un tío político de agresión sexual, de mostrarle imágenes pornográficas y de hacerle fotos a sus partes íntimas cuando la menor tenía 7 años en el municipio de San Miguel de Abona. Así lo expresaron este martes en la segunda sesión del juicio que se sigue contra dicho hombre en la Sección II de la Audiencia Provincial, donde el fiscal y la abogada de la acusación particular, en nombre de los padres de la pequeña, solicitan 25 años de cárcel para el individuo. Por su parte, la defensa pide que se le aplique la menor condena posible por los delitos de corrupción de menores (hacer fotos a los genitales de la víctima) y tenencia de pornografía infantil, pues considera que estos son los únicos hechos de los que hay pruebas.

Como publicó El Día el pasado 13 de octubre, los hechos presuntamente ocurrieron en el 2019 y el ahora implicado, que sigue en prisión provisional por este caso, es el cuñado del padre de la afectada. Entre otras cosas, en base al testimonio de la pequeña, el varón le hizo tocamientos, introducción de un dedo en la vagina y, en una ocasión, la obligó a practicarle una felación, entre otras cosas.

Las psicólogas declararon este martes que la menor cumplió con 14 criterios de credibilidad de 19 posibles. Ambas peritos aclararon que cada una analizó el testimonio de la víctima por separado y así llegaron a la citada conclusión. Dichas profesionales detectaron que la niña hizo una estructura lógica en el relato, con aportación de una gran cantidad de detalles sobre lo que sufrió y los lugares en los que ocurrieron tales episodios (diferentes viviendas, un parque), reproducción de conversaciones, elementos superfluos, así como de sentirse culpable de lo sucedido. Además, las profesionales del Instituto de Medicina Legal coincidieron en que aportó un volumen de información sobre los diferentes aspectos de las relaciones sexuales que solo los podía conocer "si lo había vivido".

En su testimonio, recabado en prueba preconstituida (respuestas a las preguntas hechas por las mencionadas psicólogas ante una cámara y con conocimiento de todas las partes), fueron detectadas dos contradicciones o "mentiras". Y una de ellas fue que el implicado le introdujo el pene en su vagina. Pero la misma menor admitió que se lo había inventado. La otra consistió en que, en primer lugar, dijo que no le había hecho una felación al tío político, pero después reconoció que sí lo hizo en una ocasión y que le daba asco.

Para las psicólogas, dichas "rectificaciones" no comprometen la credibilidad que ofreció en el resto del relato de los hechos. Además, apuntan que "la menor no es consciente aún del daño" y que no se descarta que la situación por la que pasó le pueda afectar cuando sea mayor. A juicio de ambas peritos, sus padres le dijeron lo malo que era lo que le había hecho su tío político y, a partir de ese momento, en la víctima surgió cierto sentimiento de culpabilidad. Además, las trabajadoras del Instituto de Medicina Legal no aprecian que la menor haya sido manipulada por sus progenitores para que dijera lo que había pasado.

La letrada de la Defensa echó en falta que las mencionadas psicólogas no elaboraran un informe previo sobre la madurez de la menor. Las peritos respondieron que tal estudio no se aplica en menores de ocho años. Más tarde, a la hora de exponer las conclusiones, la abogada defensora aclaró que, hace apenas unos meses, las mismas profesionales sí utilizaron un análisis de esas características con un niño de seis años.

Durante el juicio, quedó claro que, en determinados momentos, la niña afectada también mostraba sus órganos y tenía tocamientos con su hermano, apenas dos años mayor que ella. Sobre este particular, las peritos aclararon que la pequeña supo diferenciar siempre lo que hizo con su hermano de lo que pasó con el tío político.

El acusado solo se considera culpable de haber hecho fotos a los genitales de la niña y de tener en su ordenador más de 300 fotografías de pornografía infantil. Sin embargo, rechaza que realizara tocamientos o cometiera agresión sexual con la sobrina de su pareja sentimental. Por primera vez desde que fue detenido y se realizó toda la instrucción, explicó que la captura de imágenes de las partes íntimas de la menor fue con la intención de elaborar "un cómic"; actividad que le atrae desde que era un adolescente.

Reconoció que en su ordenador tenía imágenes pornográficas de adultos en parejas o tríos, por ejemplo. Y también afirmó que: "se me fue la mano", al descargarse fotos o vídeos de adolescentes manteniendo relaciones sexuales. Además, rechaza que mostrara vídeos de contenido sexual en los que adultos eyaculaban en el interior de niñas, como contó la víctima. Según su declaración, en un descuido, se fue a la cocina, y la menor accedió a una carpeta de descargas de su ordenador y pudo acceder a varios "gifs" (vídeos de muy corta duración), en este caso de sexo.

Ante las preguntas del fiscal, Alejandro Salinas, de por qué no había ofrecido antes esta versión de los hechos, el acusado respondió que no tuvo oportunidad, puesto que el abogado de oficio que lo asistió cuando fue arrestado le aconsejó acogerse a su derecho a no declarar en un juzgado de Granadilla. Fue detenido por la Brigada de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional. El implicado afirmó que no sabe ni lo que declaró ante los agentes y que se sintió acosado por estos en los casi dos días que estuvo detenido en los calabozos. Es decir, ahora no reconoce buena parte de lo que declaró en Comisaría.

El fiscal opina que "la prueba practicada confirma todas las acusaciones", aunque el acusado solo reconoce dos de ellas. Para el representante del Ministerio Público, si no hubieran ocurrido y no lo hubiese hecho el acusado, la niña no hubiera tendido tanta información sobre la introducción de dedos, penetraciones, felaciones, masturbaciones o las visualizaciones de vídeos pornográficos con menores de protagonistas.

La abogada defensora afirmó en sus conclusiones finales que el médico forense no apreció daño en el himen de la pequeña, por lo que se descarta que sufriera penetración alguna con el pene o con el dedo del acusado. "La niña reconoció que mintió en dos hechos; ¿quién dice que no mintió en más aspectos?", dijo la letrada del acusado.