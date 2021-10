Condenado a 15 años de prisión por violación de una menor en Arona

Estos episodios solo cesaron cuando la abuela materna de la adolescente se trasladó a vivir temporalmente a la casa de la familia y dormía en la misma habitación que la perjudicada. Esta fue amenazada por parte del implicado para que no contara lo que ocurría a su madre, ya que, de lo contrario, dejaría de convivir con su progenitora y, de esa manera, se quedarían sin papeles para seguir residiendo en España. Además, la víctima quería evitar hacer daño a su madre, pues era consciente de que esta quería a su violador.

Los magistrados Carlos de Millán, como presidente; Emilio Moreno, como ponente, así como María Vega Álvarez imponen al autor de la violación continuada una indemnización de 25.000 euros a la joven afectada, cuya abogada fue Carolina Reverón Ramos. Además, una vez que cumpla la pena de cárcel, en los 10 años siguientes no podrá aproximarse a la denunciante a menos de 500 metros de su domicilio, lugar de trabajo, estudio o cualquier otro espacio que frecuente, ni comunicarse con la misma por cualquier medio.

El tribunal profesional también ha impuesto una pena de seis años de libertad vigilada una vez que pase el tiempo de estancia en prisión. Y, de acuerdo a lo establecido en el artículo 36.2 del Código Penal, los magistrados han decidido que el penado no alcance el tercer grado penitenciario hasta que no cumpla la mitad de la pena impuesta.

Las violaciones ocurrieron cuando la víctima tenía entre 12 y 14 años, muchas veces por la noche

Contra la mencionada sentencia cabe interponer recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en el plazo de diez días. En cualquier caso, hasta que la Sala de lo Civil y lo Penal de dicho órgano resuelva, el condenado deberá permanecer en prisión provisional.

El procesado, Holger Oswaldo, fue la pareja sentimental de la madre de la afectada desde el año 2009 y llegó a convivir con esta y sus tres hijos: dos varones y la víctima, que hoy tiene 20 años.

La relación sentimental del acusado y la progenitora de la víctima se mantuvo hasta pocos días antes de la interposición de la denuncia por agresión sexual el 24 de junio del 2020. Y el individuo mencionado permanece en la cárcel desde el 2 de septiembre del pasado año.

Una vez que la pareja fue a buscar a los tres hijos de la mujer a Ecuador, toda la familia se estableció durante un par de meses en un piso en el pueblo de Las Galletas, en el municipio de Arona. Y, posteriormente, las cinco personas residieron en otra vivienda del barrio de La Estrella, también en Arona. Fue en este último domicilio donde ocurrieron los hechos.

En un primer momento, Oswaldo hizo tocamientos a la afectada, por encima de la ropa, en sus incipientes senos y genitales. Al poco tiempo, tales acciones se hicieron de forma directa y cada vez de forma más frecuente, aprovechando los momentos en que ambos se hallaban a solas en la casa y en horario nocturno, cuando las otras personas dormían.

Antes de que la denunciante cumpliera los 13 años, el citado individuo empezó a penetrarla vaginalmente varias veces por semana. Una parte de esos episodios ocurrían en el dormitorio de la víctima y sin que los hermanos de esta se percataran de lo que pasaba. Para ello, el ahora condenado accedía al cuarto de la perjudicada tanto a través del pasillo como, sobre todo, por un balcón al que se accedía desde la habitación de la pareja y desde la de los menores. En alguna ocasión, la menor llegó a sugerir a su madre que hiciera una separación en dicho balcón, pero nunca le expresó el motivo.

La afectada solo se atrevió a contar lo que sufría a su madre y a denunciar cuando ya era mayor de edad

Cuando la afectada se atrevía a manifestar al autor de las agresiones sexuales su sentimiento de angustia y de culpa, así como su desaprobación y desagrado por lo que estaba ocurriendo, Oswaldo, «guiado en su doble propósito de asegurarse la continuidad y clandestinidad de su acción delictiva, al tiempo que menoscababa la integridad psíquica, indemnidad sexual, libertad y tranquilidad de la menor (…), la amedrentaba, insinuándole que, si contaba algo, él se marcharía y abandonaría a su madre y, en consecuencia, ellos deberían salir de España y regresar a Ecuador, porque de él dependía que pudieran obtener la reagrupación familiar conforme a la legislación española, dado que él era quien había obtenido la nacionalidad española».

Además, el individuo amedrentaba a la menor con hacerle lo mismo a su hermano pequeño si ella no accedía a sus deseos sexuales. Desde noviembre del 2019 hasta junio del 2020, el acusado residió en Bélgica por motivos laborales. Durante ese periodo, el individuo realizaba varias llamadas al día y enviaba mensajes de whatsapp a la perjudicada, en los cuales no solo le expresaba su deseo de continuar manteniendo relaciones sexuales con ella una vez que regresara a Tenerife, sino que seguía atemorizándola para que no denunciara. Para ello le recordaba que tenía fotos suyas desnuda y que podía usar tales imágenes en su contra.

El teléfono usado por Holger Oswaldo era propiedad de la madre de la víctima, que se percató de que pagaba unas facturas muy elevadas por dicho terminal. De esa manera, descubrió que el hoy condenado hacía muchas llamadas y enviaba muchos mensajes de whatsapp a su hija. La mujer le preguntó a la víctima qué ocurría y fue entonces cuando la joven relató el sufrimiento por el que pasaba.