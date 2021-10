El informe realizado por parte de dos psicólogas forenses del Instituto de Medicina Legal (IML) sobre el caso de la chica que sufrió agresiones sexuales de manera continuada por parte de su padrastro cuando tenía entre 12 y 14 años de edad manifestaron ayer que la víctima ofreció un «relato coherente y sin contradicciones» sobre lo que presuntamente soportó en silencio.

Según dichas profesionales, los síntomas que detectaron en febrero pasado están relacionados con los hechos denunciados hace poco más de un año ante la Policía Nacional y el Juzgado de Instrucción que estaba de Guardia en Arona. En la entrevista que le realizaron ambas psicólogas, la afectada se mostró «abierta y reveladora». Aclararon que, aunque no presentaba trastorno alguno, sí demostró indicios de estar ansiosa, depresiva, autoestima media y padecer estrés postraumático. Además, ante las preguntas de las investigadoras, la joven admitió que tenía pesadillas y problemas para mantener relaciones sexuales y sentimentales por temor a los hombres; un conjunto de comportamientos que resultan compatibles con haber sufrido una agresión sexual.

A preguntas de la fiscal, señalaron las citadas peritos que cada persona puede responder de forma diferente ante un mismo episodio traumático de ese tipo, en función, por ejemplo, de la edad que tuviera cuando ocurrieron los hechos, del tipo de agresión sufrida y de la manera en que lo afronte. Sin embargo, indicaron que «se puede superar con un tratamiento adecuado».

En la jornada de ayer, la madre de la víctima también declaró ante los magistrados de la Sección VI de la Audiencia Provincial y en numerosas ocasiones se mostró muy afectada por lo que tenía que responder a la representante de la Fiscalía; su abogada, Carolina Reverón, y el letrado defensor. La mujer confirmó que, en varias ocasiones, el acusado llegó a pegar a su hija con un látigo de cuero que tenía en casa, tras hacerle ver a la progenitora que la afectada se portaba mal y la tenía que castigar. Esta era la presunta doble cara que el acusado, Oswaldo, ofrecía a su expareja y a la sociedad: el de un padrastro responsable que trataba de forma correcta a la menor. Sin embargo, el látigo nunca lo utilizó contra los hijos varones de su pareja, solo con la perjudicada. También le molestaba que la afectada tuviera amigas y amigos, así como que saliera con ellos. Su nivel de control era tan elevado que a la menor le daba el teléfono móvil cuando iba al instituto y se lo quitaba cuando salía del citado centro educativo. Esa capacidad de restricción tampoco se daba con los hermanos de la víctima.

La madre de la denunciante confirmó que, cuando su hija tenía 13 años, escribió una carta en la que mostraba su intención de suicidarse porque no soportaba más vivir en la casa, pero sin exponer el motivo de su terrible situación. Tras romper el escrito, el ahora acusado culpó a la menor de «malcriada» y aprovechó la situación para «volverle a pegar de nuevo», dijo ayer la testigo.

Durante ocho años, la madre nunca se imaginó la terrible experiencia por la que pasaba su hija y el delito que cometía su pareja. Cuando Oswaldo residía en Bélgica empezó a sospechar de que ocurría algo extraño. La mujer era la titular del teléfono móvil que utilizaba el hoy acusado. Y apreció que por dicho terminal pagaba unas facturas muy altas cada mes, en las que constaban un número elevado de llamadas entre su pareja y su hija, que podían producirse por la mañana, por la tarde o por la noche. La progenitora de la principal afectada se preguntaba por qué la necesidad de tales comunicaciones si Oswaldo ya hablaba con ella y podía preguntarle directamente por cómo estaba la joven. También se percató de que, en muchas ocasiones, su hija no quería contestar a las llamadas del padrastro, que se refería a la joven como «la Búho» (rara, huraña).

Cuando la madre le pidió explicaciones al varón, la respuesta del presunto autor fue: «¿Tú estás loca, que me estás celando con tu hija?». Y, a continuación, la progenitora habló con su hija. Era mayo del 2020 y la víctima ya tenía 19 años. Fue entonces cuando la denunciante relató su terrible niñez y adolescencia por las presuntas violaciones de Oswaldo.

"No quiso decírmelo para no hacerme daño, porque sabía que yo lo quería" La madre de la víctima - Testigo

La madre de la denunciante aseguró ayer ante el Tribunal que, «como sabía que yo lo quería (a Oswaldo), ella no me quería decir nada, para no hacerme daño». Estas palabras fueron pronunciadas por la testigo entre lágrimas de desesperación por haber conocido el calvario de su hija demasiado tarde. A partir de que la mujer supo el acoso y las agresiones sexuales sufridas por su hija, ya ambas escucharon las conversaciones por altavoz que, desde Bélgica, el hoy implicado dirigía a la joven. La progenitora de la afectada declaró ayer que decidieron no denunciar a Oswaldo cuando se hallaba en Bélgica porque, de haber sido así, el hoy acusado hubiese hecho todo lo posible para escapar de la Justicia española. Por ese motivo, la presentación de la denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional del Sur de Tenerife y en el Juzgado de Guardia de Arona se produjo en junio del año pasado, cuando ya el individuo se encontraba en Tenerife. De hecho, dijo que el hombre ya había tramitado documentación falsa para sustraerse de las autoridades judiciales españolas ese verano. También entre lágrimas, la testigo admitió que, en su vivienda de alquiler en el barrio de La Estrella, la habitación de la pareja y la de sus hijos (incluida la afectada) se comunicaba por un balcón, además de por el pasillo.

La fiscal solicitó ayer 15 años de prisión para el acusado y una responsabilidad civil de 15.000 euros. La abogada de la Acusación Particular pidió 15 años de cárcel y una indemnización de 50.000 euros a la afectada. Y el letrado de la Defensa reclamó la libre absolución de Oswaldo.