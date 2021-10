Veintidós detenidos en Las Palmas por vender carne no apta para los humanos

Ante el volumen de mercancía que se almacenaba en las cámaras frigoríficas y la imposibilidad de verificar entonces si toda ella cumplía con los requisitos de seguridad alimentaria, se procedió a la inmovilización de los productos y al precinto de la nave para evitar la comercialización de los productos. Tras analizar todos los alimentos, comprobaron irregularidades, como fecha de consumo preferente o de caducidad superada; sustitución de etiquetas originales por otras falsas con fechas actualizadas; carne que, según la indicación de su etiquetado, debía conservarse refrigerada, se encontraba congelada y pasada de fecha para su consumo; piezas de carnes que venían de origen envasadas al vacío con etiqueta en su interior, presentan un corte en el envoltorio faltando su etiquetado original interno, siendo este sustituido por otra etiqueta falsa que se había adherido en el exterior del envase y ocultando el corte realizado, además de mucha mercancía de la que no era posible seguir su trazabilidad por carecer de documentación que justifique la procedencia legal. Ante esa realidad, se inmovilizó toda la mercancía y se cerró cautelarmente la actividad, además de la incautación de etiquetas falsas con marcas, logos y datos de las empresas elaboradoras.

Tras el análisis de la documentación, se inmovilizaron 900.000 kilos de carne adquirida por otros dos distribuidores y varios restaurantes que aún no la habían puesto en el mercado y que no era apta para el consumo, por estar considerada como residuos Sandach (subproductos animales no destinados al consumo humano).

Los agentes arrestaron a 22 personas responsables de ocho establecimientos que presuntamente conocían la caducidad de la mercancía y la adquirían a un precio inferior al establecido. La investigación fue realizada por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil, junto con dichos inspectores. La operación Bife fue dirigida por el Juzgado de Instrucción número 1 de Las Palmas y los responsables de estos hechos son investigados por supuestos delitos continuados contra la salud pública, falsedad documental, estafa y contra la Propiedad Industrial.