Continúa la búsqueda de Airam, desaparecido en La Palma en febrero: un conocido de la infancia asegura haberlo visto

La familia de Airam Concepción no pierde la esperanza y continúa la incesante búsqueda para tratar de localizar al joven al que se le perdió la pista el pasado 16 de febrero en La Palma.

Casi cinco meses después de su desaparición, su madre, Mercedes Afonso, ha vuelto a utilizar el altavoz que le dan las redes sociales para compartir el cartel de búsqueda de su hijo y hacer un llamamiento a la ciudadanía, ya que toda aportación es bienvenida y puede ayudar a dar con su paradero.

En este sentido, teniendo en cuanta la condición de autista del joven, la petición de su madre es clave: "Pedimos que si alguien cree verle, si es posible le haga una foto y nos llame inmediatamente".

Nuevas pistas

Afonso explica en sus redes que desde que su hijo desapareció, han seguido un rastro de "posibles avistamientos" en la isla de La Palma, donde se perdió el día de Los Indianos tras bajarse de una guagua. Aunque estas pistas aún no les han permitido encontrar a su familiar, parece que una de ellas era del todo fiable.

"El último [avistamiento] contundente, que es muy importante para nosotros, puesto que quién le ve, le conoce desde niño, asegurando que es él y confirmando además su tatuaje, se produce el 13 de mayo", explica Mercedes Afonso en sus redes.

Esta declaración es importante para la familia porque, además de reconocer su tatuaje, también confirma que tiene la barba y el más largo, lo que coincidiría con el paso de estos cinco meses desde que lo vieron por última vez.

Además, hay testimonio de otras personas hasta el 1 de junio que podrían haberlo visto.

Una fuga provocada por su condición

La familia de Airam considera que la desaparición del joven se produjo por sus propias condiciones. De hecho, su madre aclara que "la condición de autismo y altas capacidades de Airam puede explicar el colapso y la fuga autista". Y añade que "su mente puede tardar mucho tiempo en serenarse, sin tener ayuda, ni familiar, ni médica. Incluso puede tener lagunas mentales y no recordar cómo volver a casa, entre otras cosas".

Una imagen divulgada por la Guardia Civil de Airam en Santa Cruz de La Palma el día en que desapareció. / E. D.

No pierde la esperanza

La familia de Airam no pierde la esperanza de poder encontrar pronto al joven, motivo por el que solicitan colaboración ciudadana. "Tenemos esperanza, porque está en nuestra forma de ser y porque es una opción vital que elegimos. Esta esperanza es la que siempre nos ha sacado de todos los procesos, que han sido muchos, durísimos y larguísimos. Tener esperanza implica que tenemos una actitud positiva, pero también supone que actuamos y trabajamos por ella, por eso seguimos, buscando, preguntando, encontrando", señala su madre en su publicación.

Además, Afonso pide que se respete su opinión y decisión, como padres de Airam, en estas "circunstancias terribles que estamos viviendo".

Una posible ayuda

La familia de Airam confía en que su hijo se está escondiendo por la isla e, incluso, que pueda estar recibiendo ayuda de alguien que lo haya acogido sin conocer su situación. Ante todo, si esto fuera así, los familiares agradecen esa ayuda, pero ruegan que se comuniquen con ellos para que el joven pueda volver a su casa y "recuperarse con todo nuestro amor".