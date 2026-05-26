Localizan a Adhara, la menor desaparecida en La Laguna

La Asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta de búsqueda de Adhara M. C., la mejor que estaba desaparecida en Tenerife desde este lunes.

La joven, de 15 años, habría sido localizada este martes, tras difundirse sus datos.

En un inicio se la buscaba en la zona de La Laguna, donde se le perdió la pista.