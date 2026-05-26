Buscan a Adhara, una menor de 15 años desaparecida este lunes en La Laguna

La asociación SOS Desaparecidos ha difundido una alerta para tratar de localizar a Adhara M. C., una menor de 15 años desaparecida en San Cristóbal de La Laguna, en Tenerife.

Según la información facilitada por la entidad, la joven fue vista por última vez el 25 de mayo de 2026. La alerta recoge que mide 1,70 metros, es de complexión delgada, tiene el pelo castaño y largo y los ojos marrones.

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Si alguien tiene alguna información que ayude a dar con su paradero, puede contactar con SOS Desaparecidos en el teléfono 868-286-726 o en la web info@sosdesaparecidos.es.