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Localizan a Yeray Moisés, desaparecido en Tenerife

Se trataba de un caso de alta vulnerabilidad

Yeray Moisés Q. M.

Yeray Moisés Q. M. / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La Asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta de búsqueda emitida por Yeray Moisés Q. M., al que se le había perdido la pista el pasado día 27 de abril en Santa Cruz de Tenerife.

El joven de 33 años ha sido encontrado apenas tres días después de ser visto por última vez, algo importante al tratarse de un caso de alta vulnerabilidad.

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