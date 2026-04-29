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Buscan a Yeray Moisés Q. M., desaparecido en Santa Cruz de Tenerife

Fue visto por última vez el día 27 de abril

Yeray Moisés Q. M.

Yeray Moisés Q. M. / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La Asociación SOS Desaparecidos ha activado una alerta de búsqueda para localizar a Yeray Moisés Q. M., un joven al que se le perdió la pista el pasado 27 de abril en Santa Cruz de Tenerife.

Según informa la entidad, Yeray tiene 33 años, mide entre 1,75 y 1,85 metros, tiene el pelo negro y los ojos marrones.

En el momento de su desaparición llevaba un pantalón negro y camiseta azul clara. Además, tiene varios tatuajes.

El joven conduce un Fiat, matrícula 8486 LYV.

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Si alguien tiene algún dato que permita dar con su paradero, puede contactar con SOS Desaparecidos en el 868-286-726 o a través del mail info@sosdesaparecidos.es.

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