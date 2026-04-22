Localizan el cuerpo sin vida de una mujer desaparecida en noviembre en Tenerife

La Asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta de búsqueda de María del Carmen M. E., tras aparecer su cuerpo sin vida.

Así lo ha informado en sus redes sociales, donde se muestra que la mujer estaba desaparecida desde el pasado 15 de noviembre.

A María del Carmen, de 53 años, se le perdió la pista hace más de cinco meses en Puerto de la Cruz.

En ese momento, se explicaba que medía entre 1,55 y 1,60 metros, era de complexión normal y tenía el pelo negro.

Sin embargo, a pesar de estos datos, no se pudo localizar con vida y este miércoles ha desactivado la alerta.