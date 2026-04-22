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Buscan a Pablo R. P., desaparecido este martes en La Laguna

También se busca su coche, un Opel Corsa gris con matrícula 4674 GZC

Cartel de búsqueda.

Cartel de búsqueda. / E. D.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La Asociación SOS Desaparecidos ha activado la alerta de búsqueda para localizar a Pablo P. R., un hombre de 60 años al que se le perdió la pista este martes, 21 de abril, en el municipio tinerfeño de La Laguna.

Según informa la organización, el desaparecido mide entre 1.67 y 1.70 metros, es de complexión delgada y tiene los ojos verdes y el pelo castaño.

También se busca su vehículo, un Opel Corsa gris con capó desteñido y matrícula 4674 GZC.

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Si alguien tiene alguna información que ayude a dar con su paradero, puede contactar con SOS Desaparecidos en el teléfono 868-286-726 o en la web info@sosdesaparecidos.es.

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