Buscan a Juan Ramón, un hombre de 72 años con alzhéimer desaparecido en Santa Cruz de Tenerife
Fue visto por última vez el pasado 28 de marzo
Santa Cruz de Tenerife
La Policía Nacional ha emitido este martes un aviso para tratar de localizar a Juan Ramón, un hombre de 72 años con alzhéimer desaparecido el pasado 28 de marzo en Santa Cruz de Tenerife.
Según la descripción facilitada, presenta una constitución corpulenta, es parcialmente calvo, presenta pelo canoso, tiene los ojos castaños y mide 1.70 metros.
En el momento de su desaparición, llevaba un chándal azul con raya negra en un lateral, camisa blanca con estampado gris con letras fake name.
Insiste la Policía Nacional que si se dispone de cualquier información debe ser comunicada al 091.
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