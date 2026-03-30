La Guardia Civil pide ayuda para localizar a un hombre desparecido en Santiago del Teide
Se le perdió la pista el pasado 22 de marzo
Santa Cruz de Tenerife
La Guardia Civil ha pedido ayuda para localizar a un hombre de 57 años desaparecido el pasado 22 de marzo en el municipio de Santiago del Teide, en Tenerife.
El hombre fue visto la última vez por la zona de la calle La Caldera y vestía chándal negro, suéter azul oscuro, prenda superior interna blanca con mangas rojas.
La Guardia Civil solicita que cualquier persona que pueda tener información al respecto que llame al 062.
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