Localizan a un hombre que llevaba 15 días desaparecido en Adeje

La Policía Local de Adeje ha informado a través de sus redes sociales de la localización de un vecino de Adeje que llevaba desaparecido 15 días.

Ramón Jesús V. D. fue visto por última vez el pasado 1 de marzo. En ese momento, vestía zapatillas deportivas negras, camisa de mangas cortas con un dibujo verde y pantalón de tipo chándal negro.

Posteriormente, la Policía utilizó sus redes sociales para solicitar colaboración ciudadana para su localización y este martes anunció que ya habían encontrado al desaparecido, gracias precisamente a esta ayuda ciudadana.

El cuerpo explicó que Ramón Jesús se encuentra en buen estado. El desaparecido estuvo custodiado por los agentes hasta la llegada de sus familiares.