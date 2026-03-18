Localizan a un hombre que llevaba 15 días desaparecido en Adeje
La Policía Local, gracias a la colaboración ciudadana, lo encontró en buen estado de salud
La Policía Local de Adeje ha informado a través de sus redes sociales de la localización de un vecino de Adeje que llevaba desaparecido 15 días.
Ramón Jesús V. D. fue visto por última vez el pasado 1 de marzo. En ese momento, vestía zapatillas deportivas negras, camisa de mangas cortas con un dibujo verde y pantalón de tipo chándal negro.
Posteriormente, la Policía utilizó sus redes sociales para solicitar colaboración ciudadana para su localización y este martes anunció que ya habían encontrado al desaparecido, gracias precisamente a esta ayuda ciudadana.
El cuerpo explicó que Ramón Jesús se encuentra en buen estado. El desaparecido estuvo custodiado por los agentes hasta la llegada de sus familiares.
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