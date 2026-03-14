Piden colaboración para localizar a Ramón Jesús V. D., desaparecido en Adeje
Se le perdió la pista el 1 de marzo
La Policía Local de Adeje ha solicitado colaboración ciudadana a través de sus redes sociales para localizar a Ramón Jesús V. D., quien desapareció el pasado 1 de marzo en el municipio.
Ramón Jesús tiene 53 años, mide 1,80 y pesa 90 kilos. En el momento de su desaparición vestía zapatillas deportivas negras, camisa de mangas cortas con un dibujo verde y pantalón de tipo chándal negro.
El desaparecido es de complexión normal, tiene calvicie total y los ojos marrones.
Cualquier información puede comunicarse a la Policía Nacional, en el 091, o a la Guardia Civil, en el 062. Además, también se puede contactar con la organización SOS Desaparecidos en el 868-286-726 o a través del mail info@sosdesaparecidso.es.
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