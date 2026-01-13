Buscan a un menor desaparecido en Santa Cruz de Tenerife
Se trata de un caso de alta vulnerabilidad
La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta de búsqueda para localizar a un menor al que se le perdió la pista este martes en Santa Cruz de Tenerife. El caso ha sido catalogado de alta vulnerabilidad.
Gabriel Alejandro C. V. tiene 16 años y mide 1,70/1,75 metros. Es de complexión delgada y tiene el pelo negro y los ojos grises.
Lleva gafas graduadas, un pendiente en la oreja y un tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre de Alejandra.
Si alguien tiene algún dato que permita dar con su paradero, puede contactar con SOS Desaparecidos en el teléfono 868-286-726 o en el mail info@sosdesaparecidos.es.
