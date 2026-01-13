Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buscan a un menor desaparecido en Santa Cruz de Tenerife

Se trata de un caso de alta vulnerabilidad

Cartel de búsqueda del menor desaparecido.

Cartel de búsqueda del menor desaparecido.

El Día

El Día

Santa Cruz de Tenerife

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta de búsqueda para localizar a un menor al que se le perdió la pista este martes en Santa Cruz de Tenerife. El caso ha sido catalogado de alta vulnerabilidad.

Gabriel Alejandro C. V. tiene 16 años y mide 1,70/1,75 metros. Es de complexión delgada y tiene el pelo negro y los ojos grises.

Lleva gafas graduadas, un pendiente en la oreja y un tatuaje en el brazo izquierdo con el nombre de Alejandra.

Si alguien tiene algún dato que permita dar con su paradero, puede contactar con SOS Desaparecidos en el teléfono 868-286-726 o en el mail info@sosdesaparecidos.es.

