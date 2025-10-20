Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Buscan a un menor desaparecido en Tenerife

Se trata de un caso de alta vulnerabilidad

Cartel de búsqueda del menor.

Cartel de búsqueda del menor.

El Día

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta de búsqueda para localizar a un menor en Tenerife.

En concreto, se trata de Ione D. M., de 13 años, a quien se le perdió la pista este lunes, 20 de octubre, en Santa Cruz de Tenerife.

La organización ha catalogado el caso como de alta vulnerabilidad.

El pequeño mide entre 1,60 y 1,65 metros, es de complexión delgada y tiene el pelo y ojos castaños. En el momento de su desaparición, Ione llevaba un pantalón oscuro, camiseta clara y zapatillas negras.

Si alguien cuenta con algún tipo de información que pueda ayudar a encontrar al menor, puede contactar con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868-286-726 o en el mail info@sosdesaparecidos.es.

