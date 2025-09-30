Buscan a un hombre desaparecido en Tenerife

La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta de búsqueda para localizar a un hombre en Tenerife.

En concreto, se trata de Jorge E. P., un hombre de 46 años que fue visto por última vez el pasado 20 de septiembre en Santa Cruz de Tenerife.

El desaparecido mide entre 1,70 y 1,80 de estatura, es de complexión normal, tiene el pelo canoso y rapado y los ojos castaños.

Si alguien cuenta con alguna información que permita dar con su paradero, puede contactar con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868-286-726 o en el mail: info@sosdesaparecidos.es.