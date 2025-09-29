Encuentran a Miroslawa B, desaparecida en Tenerife

La Asociación SOS Desaparecidos ha desactivado la alerta de búsqueda de Miroslawa B, una mujer que se encontraba desaparecida en Tenerife.

En concreto, a Miroslawa se le había perdido la pista el pasado 27 de septiembre en El Fraile, Arona.

Para la localización de esta mujer de 51 años, se informaba de que medía 1,61 metros, es de complexión normal, pelo negro y rizado. Sus ojos son azules y lleva tatuajes.