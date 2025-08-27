Buscan a una menor de 17 años en Tenerife
Se trata de una persona vulnerable
La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta de búsqueda para localizar a la joven Erika G. P., de 17 años, en Tenerife.
La menor fue vista por última vez en la capital de la isla, el pasado jueves 21 de agosto. Se trata de una persona vulnerable.
La joven mide entre 1,60 y 1,75 metros, es de complexión normal y tiene el pelo y los ojos castaños.
En caso de tener alguna información que ayude a localizarla, se puede contactar con la organización en el teléfono 868-286-726 o en el mail info@desaparecidos.es.
