La familia de Zinedine viaja a Tenerife para unirse a su búsqueda

Continúa la búsqueda en Tenerife del joven francés Zinedine M., de 20 años, a quien se le perdió la pista el pasado día 8 de agosto en la Playa de Almáciga. De hecho, su familia ha decidido viajar a la isla para ayudar en la búsqueda.

Esa noche, el joven se comunicó por última vez con su familia, enviándole un mensaje y una foto desde esta playa de Anaga. Según informa la cuenta de Facebook Missing Persons Tenerife, hasta ese momento, Zinedine había estado en contacto permanente con su familia.

Cartel de búsqueda. / Missing Persons Tenerife

Alerta de búsqueda

Fue este jueves, 13 de agosto, cuando la Asociación SOS Desaparecidos emitió una alerta de búsqueda para localizar al joven francés. En ella, explicaba que Zinedine mide 1,85 metros y es de complexión gruesa. Tiene el pelo y los ojos negros, barba corta y perilla. En el momento de su desaparición llevaba puestas unas bermudas rosa.

El joven se encontraba solo en la isla de vacaciones, y utilizaba un coche de alquiler VW T-Roc blanco, matrícula 6721 NCP.

Preocupación familiar

La familia de Zinedine está extremadamente preocupada después de casi una semana sin tener ningún tipo de información sobre él. Por ello, según informa Missing Persons Tenerife, han viajado a la isla para unirse a la búsqueda.

Datos de contacto

Si alguien tiene alguna información que permita dar con su localización, puede ponerse en contacto con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868-286-726 y el mail info@sosdesaparecidos.es. También puede contactar con la página de Facebook que ha publicado la información de la familia en el mail enquiries@missingpersonstenerife.com, o en el teléfono 822-130-739.