Buscan a Zinedine M, desaparecido en Almáciga el 8 de agosto
El joven de 20 años llevaba unas bermudas rosa en el momento de su desaparición
La Asociación SOS Desaparecidos ha emitido una alerta de búsqueda para localizar a Zinedine M, a quien se le perdió la pista el pasado viernes, 8 de agosto, en Tenerife.
En concreto, según informa la organización, el joven de 20 años fue visto por última vez en la Playa de Almáciga, en la capital chicharrera.
Zinedine mide 1,85 metros y es de complexión gruesa. Tiene el pelo y los ojos negros, barba corta y perilla. En el momento de su desaparición llevaba puestas unas bermudas rosa.
Si alguien tiene alguna información que permita dar con su localización, puede ponerse en contacto con SOS Desaparecidos a través del teléfono 868-286-726 y el mail info@sosdesaparecidos.es.
