La Guardia Civil detiene a otros dos implicados en el tiroteo de Isla Cristina en el que murieron tres personas

La Guardia Civil ha detenido a otras dos personas dentro de la investigación por el tiroteo de Isla Cristina, en Huelva, en el que fallecieron una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, otra de 62 años y un menor de 16 años. Con esta actuación ya son cinco las personas arrestadas de las cuales tres ya han ingresado en prisión provisional, comunicada y sin fianza.

Según ha detallado el Instituto Armado, se encontraban huidos de la justicia en distintos barrios de Huelva capital desde la intervención policial del pasado día 8 de septiembre en la que se desarrolló una primera fase de la operación con la detención de tres miembros de la organización criminal. Han sido detenidos en la madrugada de hoy en San Bartolomé de la Torre.

Los dos nuevos detenidos fueron trasladados a dependencias oficiales de la Guardia Civil. Se les atribuye tres delitos de asesinato, un delito de homicidio en grado de tentativa, delito de lesiones graves al feto con resultado de muerte, delito de lesiones y de pertenencia a organización criminal. Pasarán mañana a disposición de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia Plaza 3 de Ayamonte, que investiga la causa.

Los otros tres detenidos son hombres de entre 24 y 36 años y están investigados por cuatro delitos de asesinato —incluyendo como cuarta víctima al bebé en gestación—, un delito de lesiones dolosas al feto con resultado de muerte, un delito de lesiones, un delito de homicidio en grado de tentativa y un delito de pertenencia a organización criminal. La causa continúa bajo secreto de sumario decretado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Ayamonte.

La Guardia Civil desarrolló el pasado martes un dispositivo con más de 80 agentes para realizar cinco registros simultáneos en viviendas de Huelva capital. La actuación se llevó a cabo con autorización judicial dentro de una investigación que continúa abierta. El primer operativo desplegado por la Guardia Civil incluyó cinco registros simultáneos en viviendas de Huelva capital. En estas actuaciones, los agentes localizaron e incautaron un arma de fuego, casi 30.000 euros en efectivo, una veintena de teléfonos móviles, varios chalecos antibala, un táser y documentación que, según indicó el Instituto Armado, vincula a los detenidos con los hechos.

Un tiroteo con tres fallecidos

Los hechos investigados ocurrieron el pasado 16 de agosto en la barriada del Rocío de Isla Cristina. Según la información aportada, los ocupantes de una motocicleta abrieron fuego contra un grupo de personas que se encontraba en la vía pública y posteriormente huyeron.

Como consecuencia del ataque fallecieron una mujer de 39 años embarazada de ocho meses, cuyo bebé también murió, la madre de esta mujer y un menor de 16 años. Además, se produjeron dos heridos.

Tras el tiroteo, el vehículo utilizado en la huida fue localizado después de que los presuntos autores intentaran calcinarlo en un pinar cercano al municipio. El conato de incendio pudo ser sofocado por usuarios y propietarios de un camping próximo y por los bomberos.

La investigación permanece abierta y, según la información aportada por la Subdelegación del Gobierno en Huelva, las primeras líneas apuntaron a una posible relación con un ajuste de cuentas entre clanes, aunque también se indicó que no se descartaban otras hipótesis.

Fuente: El Correo de Andalucía