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Investigación en Murcia

Matan a un hombre de un tiro en la cabeza en su casa de Águilas

El hijo del afectado, un vecino de 49 años que continuaba con un hilo de vida al llegar los sanitarios, da la voz de alarma y la Guardia Civil se hace cargo del caso

Agentes de la Guardia Civil (FOTO DE ARCHIVO).

Agentes de la Guardia Civil (FOTO DE ARCHIVO). / L. O.

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Ana Lucas

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 49 años de edad que fue descubierto con un disparo en la cabeza en una vivienda de Águilas, confirman fuentes cercanas al caso.

Los hechos tuvieron lugar este lunes por la noche, en un domicilio de la avenida Vicenta Ruano del municipio costero. Fue el hijo de la víctima quien dio la voz de alarma y avisó a Emergencias: según dijo, al llegar a la casa se había encontrado a su progenitor malherido. "Lo han matado", tenía claro el vástago.

Al lugar se movilizaron agentes de la Policía Local y de la Benemérita, así como una unidad médica de emergencias (UME), cuyos sanitarios aún hallaron al perjudicado con un hilo de vida. Lamentablemente, debido a la gravedad de las lesiones, acabó falleciendo.

Cuando se confirmó el deceso, se alertó al forense y a la autoridad judicial de guardia de lo sucedido y los restos mortales del vecino fueron trasladados al Instituto de Medicina Legal, para practicarle la autopsia. Será este examen el que determinará la causa del óbito. Una primera inspección ocular reveló que el varón presentaba una herida por arma de fuego, detallan las mismas fuentes.

En la 'ciudad sin ley'

Se da la circunstancia de que la vivienda en sí donde fue encontrado el hombre se ubica en una zona de la localidad aguileña conocida como 'ciudad sin ley'. La Policía Judicial del Instituto Armado se ha hecho cargo de la investigación y no descarta que lo sucedido sea un ajuste de cuentas.

Según ha podido saber este diario, testigos aseguraron haber visto salir del domicilio a dos personas. La Guardia Civil procederá al visionado de las cámaras de seguridad que haya por la zona, a fin de corroborar este extremo. Asimismo, indagará en el entorno del difunto, a fin de intentar esclarecer qué pudo llevar a otra persona a quitarle la vida.

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Cabe recordar que una muerte puede ser homicida, voluntaria o accidental, aunque, para saberlo, siempre se abre una investigación, a la cual se dará carpetazo si la autopsia detalla que se trató de un fallecimiento natural (no es el caso al presentar el cuerpo un disparo), de un accidente o de un deceso de carácter autolítico.

Fuente: La Opinión de Murcia

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