Cataluña
18 detenidos, 10 de ellos menores, en los disturbios posteriores a la manifestación antifascista en Barcelona
Activistas quemaron contenedores y lanzaron objetos a los Mossos d'Esquadra, que actuaron para dispersarlos
Europa Press
Al menos 18 personas, de las cuales diez eran menores de edad, han sido detenidas y nueve mossos d'Esquadra han sufrida heridas leves este viernes en altercados producidos durante las celebraciones por la Diada de Catalunya.
De entre los detenidos, 17 han sido arrestados en la zona en el Arc de Triomf y el restante en la zona de la Plaça de Catalunya. Según las autoridades, se trataba de un grupo de independentistas encapuchados que han quemado contenedores y han tirado vallas al fuego.
Poco antes de las 21.00, el fuego de los contenedores se estaba apagando, y unas 1.000 personas permanecían en el lugar, y algunos incluso se hacían fotografías ante las llamas.
A las 21.20 quedaban unas 200 personas que se habían desplazado hasta la esquina del paseo Sant Joan con la calle Ausiàs March, donde tiraron algunas sillas de una terraza y empezaron a quemar un contenedor.
Entonces, mossos d'Esquadra han empezado a caminar hacia ellos, seguidos de furgones policiales, por lo que los activistas han empezado a dispersarse.
Núcleo Nacional
A última hora de la tarde se había hecho una manifestación de antifascistas en contra de una movilización de Núcleo Nacional en un punto cercano, la plaza Verdaguer. Esa manifestación contra Núcleo Nacional había congregado a unas 1.500 personas, según la Guàrdia Urbana.
La concentración de Núcleo Nacional, convocada a las 18.00, había contado con unas 70 personas, según la policía barcelonesa, y los Mossos d'Esquadra habían desplegado un dispositivo policial en la zona para evitar que ambos grupos se encontraran.
Tensión
La policía catalana ha constatado en un comunicado un "uso puntual de la defensa para contener los intentos de sobrepasar la línea policial" y garantizar la seguridad de manifestantes y agentes.
"Se han producido lanzamientos de piedras, botellas, pirotecnia y de pintura contra los efectivos policiales desplegados", han detallado los Mossos.
La marcha antifascista tenía como lema 'Defendamos los derechos y libertades nacionales', y los manifestantes de la convocatoria ultraderechista llevaban banderas españolas constitucionales recortadas.
Fuente: El Periódico
- Canarias recupera festivos perdidos: tendrá 15 días no laborables en 2027
- Santa Cruz de Tenerife estrena rampa: finaliza la transformación de la temida acera de Meridiano
- El mítico local de Tenerife que abrió en 1994 y mantiene su fama por sus bocadillos: conquista con el sabor de siempre
- El CD Tenerife y los sondeos del fútbol
- El nuevo curso vuelve a atascar Padre Anchieta pese a la pasarela: '¿Cuántos años más vamos a seguir así?
- Alerta en el sur de Tenerife: buscan a Elizabeth Isabela D. L., menor de 16 años desaparecida en Granadilla de Abona
- La geotermia revolucionará el sistema energético de Tenerife': el Cabildo celebra el hallazgo de esta fuente renovable bajo el subsuelo de la Isla
- Este sábado tienes un nuevo plan en Santa Cruz: ven a vivir La Rosa