El juez archiva la investigación de los pozos de la Casa de Alba en el entorno de Doñana

El Tribunal de Instancia de Sanlúcar la Mayor ha acordado archivar la investigación sobre hasta ocho pozos no autorizados administrativamente en la finca Aljóbar de Aznalcázar, vinculada a la Casa de Alba, al considerar que no se ha acreditado que las extracciones de agua provocaran un peligro grave para el medio ambiente.

El auto, al que ha tenido acceso EFE, acuerda también el levantamiento de las medidas cautelares adoptadas durante la investigación y el desprecinto de los pozos, una actuación que el juzgado ha trasladado al Seprona de la Guardia Civil. La resolución puede ser recurrida.

El juez sostiene que los informes técnicos recabados durante la instrucción no permiten concluir, “ni de manera indiciaria”, que las extracciones realizadas en la finca hayan supuesto un peligro para el acuífero o su hábitat.

La resolución señala además que se desconoce si con estos pozos se llegó a extraer más agua de la autorizada administrativamente para el riego de olivos y naranjos, pero considera que no existen elementos suficientes para concluir que esas extracciones hubieran provocado un riesgo grave para el medio ambiente.

Según el magistrado, tampoco parece que las extracciones hayan tenido un impacto negativo en el caudal o la calidad de las aguas del acuífero, que, según recoge el auto, figura en buen estado en los planes hidrológicos desde 2021.

Ecologistas en Acción recurrirá el archivo

La investigación había comenzado a raíz de una querella de la Fiscalía por un posible delito contra el medio ambiente. Entre las partes personadas se encuentran la sociedad Eurotécnica Agraria, encargada de la gestión de la finca, y Ecologistas en Acción, que ya ha anunciado que recurrirá la decisión judicial.

La sociedad vinculada a la Casa de Alba había solicitado el archivo de la causa después de que la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir (CHG) dictara una resolución que autorizaba la transformación de determinados derechos sobre aguas privadas en una concesión de aguas públicas en la finca.

En el marco de la investigación llegó a declarar como investigado Luis Martínez de Irujo Hohenlohe-Langenburg, nieto de la duquesa de Alba. En febrero de 2025 señaló ante el juzgado que ya se había iniciado la regularización de los pozos investigados a raíz de la denuncia de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir.

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El archivo de la causa se produce después de que el mismo juzgado rechazara previamente una petición de la Fiscalía para ampliar el plazo de instrucción al considerar que la investigación estaba ya “prácticamente agotada”.

Fuente: El Correo de Andalucía