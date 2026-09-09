Una mujer fallece ahogada una calle inundada por las tormentas en Mallorca

Una vecina de la localidad mallorquina de Felanitx de 67 años ha fallecido este jueves, al parecer ahogada al caer al suelo en una calle inundada a causa de la fuerte tormenta. La Guardia Civil ha abierto una investigación para determinar las circunstancias de la muerte. La intensa tormenta que ha descargado esta tarde sobre Mallorca ha causado un centenar de incidentes, la gran mayoría caída de árboles e inundaciones en calles y plantas bajas.

La muerte de la muuer se ha producido sobre las tres de la tarde, en un momento en el que sobre Felanitx caía "un diluvio", según explican testigos. Al parecer la mujer, vecina de Felanitx, iba a coger el coche para ir a trabajar y al cruzar una calle ha resbalado y ha quedado bajo una tromba de agua que bajaba por la calle, inundada hasta unos treinta centímetros de altura.

La víctima no ha podido levantarse y, según los primeros indicios habría fallecido ahogada.

Cuando la han encontrado, la mujer ya no tenía pulso. Varias personas iniciado los intentos de reanimación, a los que se ha sumado el médico del PAC y la dotacion de una ambulancia, pero todo ha sido inútil.

Cuando se ha confirmado el óbito se ha puesto en marcha el protocolo, con una comisión judicial y dotaciones de la Guardia Civil, que han abierto una investigación para aclarar las circunstancias exactas del fallecimiento.

El Ayuntamiento de Felanitx ha hecho públicas sus condolencias a la familia de la mujer. La alcaldesa, Catalina Soler, que se encontraba en Madrid, ha adelantado su regreso a consecuencia del accidente.

Un árbol desplomado sobre la carretera de Palma a Valldemossa. / Meteo de les Illes

La tormenta que ha barrido Mallorca ete miércoles a primera hora de la tarde ha causado más de 150 incidentes en la isla, sobre todo por la caída de árboles y ramas, así como inundaciones de calles, sótanos y bajos comerciales, según informan desde los organismos de emergencia.

La intensa borrasca ha cruzado la isla de oeste a este en apenas dos horas. Entre las dos y las cuatro de la tarde se han producido los incidentes más reseñables. En toda Baleares el servicio de emergencias 112 había contabilizado 154 intervenciones entre las diez de la mañana y las seis de la tarde. De ellas, 132 se habían producido en Mallorca. Entre ellos, 51 en Palma, trece en Esporles, con en Manacor, seis en Calvià, cuatro en Banyalbufar y cuatro en Marratxí.

Del total, 55 incidencias se referían a árboles caídos, otros 28 eran por inundaciones en inmuebles, 12 por interrupción de servicios públicos como el fluido eléctrico, diez por inundaciones en vías públicas y otros diez por desprendimientos de elementos urbanos.

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La carretera de Palma a Valldemossa permaneció cortada varias horas para que los Bombers pudieran retirar el tronco de un pino de gran tamaño que había caído sobre la vía.