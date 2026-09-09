Van a apagar un conato en Arafo y descubren una plantación de marihuana

A veces un suceso esconde otro suceso. Al grano. Y es que lo que empieza siendo un simple conato de incendio puede evolucionar a la categoría de posible delito contra la salud pública en un abrir y cerrar de ojos. Basta un pestañeo para ver que Rubén Blades no iba tan desencaminado cuando creó la historia de Pedro Navaja. Si no que se lo pregunten a los guardias civiles que se hicieron cargo de una incidencia de perfil bajo o medio que se originó en el municipio sureño de Arafo.

Aviso por un conato en una casa

Y es que lo que menos esperaban encontrarse los agentes adscritos al puesto de Güímar cuando recibieron el aviso es que todo iba a culminar con unas diligencias relacionadas con la aprensión de droga. El origen está en la llamada de un vecino a la sala operativa del 112 en la que informaba de una columna de humo procedente de una propiedad ubicada en las medianías araferas. El operador activó de inmediato a Bomberos del Consorcio de Tenerife, al Servicio de Urgencias Canario (SUC), por si en la zona había que prestar auxilio a alguna persona, a la Policía Local güimarera y al Instituto Armado. Por el perfil de la alerta todo el protagonismo parecía que se lo iban a repartir los miembros de los recursos de extinción. Ellos fueron los que anularon las llamas y refrescaron el inmueble antes de que saltara la liebre.

Todo empezó con un conato de incendio y acabó con la incautación de 26 plantas de marihuana. Ésa es la sorpresa que se llevaron los agentes de la Guardia Civil que atendieron una emergencia en Arafo

Un agente observa la plantación descubierta en la parcela de Arafo. / Guardia Civil

Los bomberos no habían recogido las mangueras cuando uno de ellos observó que muy cerca de la casa en la que habían anulado el conato se levantaba un invernadero que ocultaba una sorpresa [llamó la atención el fuerte olor a droga que se propagaba por la zona] en forma de 26 plantas de cannabis muy frondosas y que en algunos casos superaban los 180 centímetros de altura.

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Un dos por uno

Como si se tratara de la promoción del día del supermercado de la esquina, la dotación de la Guardia Civil que se presentó en la parcela indicada por el 112 [luego llegaron los refuerzos] verificó que con los rescoldos del conato aún calientes habían descubierto una generosa plantación de marihuana. El siguiente paso era conocer quién era el propietario de la cosecha y esa cuestión quedó resuelta en el instante que pudieron ratificar que el supuesto dueño de la droga era un joven de 27 años criado en Arafo. El detenido no mostró resistencia a la hora de guiar a los agentes hasta el «huerto» [en el instante en el que se produjo el registro había otros dos testigos en la casa] donde crecían los matojos de marihuana. Las diligencias fueron remitidas a la autoridad judicial de Güímar y lo que aparentemente se iba a resolver sin incidencias maduró a un delito mayor. Ya lo dijo el excandidato a la presidencia de Panamá: «La vida te da sorpresas, sorpresas te da la vida, ay, Dios».