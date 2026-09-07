Siete muertos en las carreteras este verano en Canarias, cuatro menos que en 2025

Siete personas perdieron la vida en las carreteras de Canarias como consecuencia de accidentes de tráfico ocurridos durante los meses de julio y agosto, cuatro menos que en el verano de 2025, según datos del Ministerio del Interior.

El verano ha dejado 240 muertos en las carreteras españolas, diez más y un aumento del 4 por ciento respecto a los meses de julio y agosto de 2025, en un periodo en el que se ha producido un nuevo récord histórico de viajes, cerca de 102 millones de desplazamientos, un 1,5 por ciento más que en un año antes.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y el director general de Tráfico, Pere Navarro, han presentado este lunes el balance provisional de la operación verano, de la que han destacado el descenso del 12 por ciento de los usuarios vulnerables fallecidos -peatones, ciclistas y motoristas-, especialmente de estos últimos. Han muerto 54, 18 menos que el año pasado.

"Un mal verano": cuatro fallecidos cada día

Mientras julio cerró con 110 personas fallecidas, el tercer registro más bajo desde que existen estadísticas y el segundo menor de la última década, agosto registró un repunte hasta convertirse en el tercer mes de agosto con mayor número de víctimas mortales de los últimos diez años (130).

En su intervención, Grande-Marlaska ha asegurado que "este ha sido un mal verano", en el que cada día han fallecido cuatro personas en siniestros de tráfico.

En cuanto a la movilidad, agosto concentró el mayor volumen, con 52,5 millones de desplazamientos frente a los 49,5 contabilizados en julio.

Del total de 218 siniestros mortales en carretera registrados este verano, además de los 240 fallecidos, otras 926 personas han requerido hospitalización, en tanto que los ingresos por lesiones han disminuido de forma destacada, un 10 % (106 menos).

Desde 1 de enero al 31 de agosto de 2026, han fallecido 734 personas, 16 menos que en el mismo periodo del año anterior y al día de hoy, el número de víctimas mortales es de 754 frente a los 777 de 2025 (23 menos), un descenso del 3 % que, según Marlaska, "no compensa ni puede compensar el mal dato estival".

Primer verano con menos de un motorista fallecido al día

Como dato positivo ha destacado que se trata del primer verano desde 2014 en el que la media diaria de motoristas fallecidos desciende por debajo de una víctima al día. Esta reducción se ha concentrado especialmente en Galicia, Andalucía, Madrid y Cataluña.

No obstante, este colectivo continúa siendo especialmente vulnerable. La mitad de los motoristas fallecidos perdieron la vida durante el fin de semana, en una carretera convencional y por salida de vía.

Respecto a los peatones, 26 personas fallecieron por atropello, tres más que el pasado verano. Catorce de estos atropellos se produjeron en autopista y autovías y doce en carreteras convencional. Entre las víctimas mortales figura un operario de conservación de carreteras.

Especialmente preocupante resulta la siniestralidad nocturna: de los 17 peatones fallecidos durante la noche o el crepúsculo, 13 no llevaban prendas ni elementos reflectantes.

También ha aumentado el número de ciclistas fallecidos con 12 víctimas mortales, frente a los nueve del verano anterior.

Por el contrario, ha lamentado que 25 personas, uno de cada cinco fallecidos en carretera, murieron en siniestros cuando no llevaban puesto el cinturón de seguridad.

Tres ciclistas fallecidos no utilizaban casco, un elemento de protección cuyo uso es obligatorio en carretera.

Más fallecidos en autopistas y autovías

Este verano se ha producido un aumento de los fallecidos en autopistas y autovías, en concreto 65, diez más que el año anterior.

Aun así, las carreteras convencionales siguen siendo el escenario donde se produce la mayor parte de los siniestros mortales. En este tipo de vías han muerto 175 personas, la misma cifra que en el verano pasado, lo que supone el 73 % de los siniestros mortales registrado.

Atendiendo al tipo de accidente, la salida de vía sigue siendo el tipo de siniestro con mayor número de víctimas mortales, 88 este verano, catorce menos que en 2025, aunque siguen representando el 37 % del total. Las colisiones frontales causaron 54 fallecidos, uno más que el pasado verano y suponen el 23 % de todas las víctimas mortales.

Aumenta la siniestralidad entre jóvenes de 15 a 24 años

Respecto a la edad de los fallecidos, la siniestralidad aumenta entre los más jóvenes. El grupo de 15 a 24 años registró este verano 31 víctimas mortales, ocho más que en 2025, aunque el mayor número de víctimas continúa concentrándose entre las personas de 45 a 54 años, con 49 fallecidos, ocho más que el verano pasado.

El día con más muertos se registró el jueves 13 de agosto con 10 fallecidos; por el contrario, durante dos días del mes de julio no ha fallecido ninguna persona en siniestros de tráfico en carretera.

Evolución de la siniestralidad

Andalucía ha sido la comunidad que ha registrado un mayor descenso de víctimas mortales (10 menos que en 2025), seguida de Cataluña (9 menos), Canarias y Galicia (4 menos), Asturias y La Rioja (2 menos) y País Vasco (uno menos).

Por el contrario, la siniestralidad ha aumentado especialmente en la Comunidad Valenciana (12 más), al igual que en Murcia (8 más) y Madrid y Baleares (5 más en cada una de ellas).

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Durante el eclipse del 12 de agosto se monitorizaron 2,3 millones de desplazamientos y el momento de mayor intensidad se registró entre las 21:00 horas y la medianoche, cuando el volumen de tráfico aumentó un 25,7% con respecto a un día de referencia. Se desplegaron casi 2.500 agentes de la Guardia Civil.