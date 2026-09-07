Finge su secuestro en Elche y en realidad estaba alojado en un hotel

Un falso secuestro casi de película que terminó con la supuesta víctima en el calabozo. La Policía Nacional ha detenido en Elche a un hombre de 41 años por presunto delito de simulación de delito, valga la redundancia. El arrestado denunció haber sido raptado mientras iba a realizar unas compras y que, una vez maniatado, sufrió golpes. Incluso llegó a asegurar que le obligaron a decirle a su pareja por teléfono que se encontraba en los calabozos de la Comisaría. Nada más lejos de la realidad según las pesquisas policiales.

La investigación se inició después de que el ahora detenido acudiera a dependencias policiales para denunciar que había sido abordado por varios individuos cuando regresaba a su domicilio después de adquirir materiales de obra. Según su relato inicial, los supuestos secuestradores lo habrían introducido por la fuerza en un vehículo, le cubrieron el rostro con una capucha y lo trasladaron hasta un lugar desconocido, donde supuestamente permaneció retenido con las manos atadas.

Agresiones y cortes

El denunciante manifestó igualmente que, durante el tiempo que permaneció privado de libertad, habría sufrido diferentes agresiones y cortes, de poca profundidad, en diversas partes del cuerpo. Asimismo, aseguró que sus captores le permitieron realizar una breve llamada telefónica a su pareja, indicándole que debía decirle que se encontraba detenido en dependencias policiales.

Ante la gravedad de los hechos denunciados, agentes especializados de la UDEV de la Policía Nacional iniciaron una investigación dirigida al total esclarecimiento de lo sucedido. Entre las diversas comprobaciones los agentes visionaron grabaciones de cámaras de seguridad de establecimientos a los que el denunciante había asegurado haber acudido antes de su supuesta desaparición, constatando que no aparecía en dichos lugares durante las franjas horarias indicadas.

Alojado voluntariamente

Las pesquisas condujeron posteriormente hasta un hotel, donde los investigadores comprobaron que el hombre había permanecido alojado voluntariamente durante el periodo de tiempo en el que afirmaba haber estado privado de libertad. Los agentes obtuvieron documentación relativa a su estancia y analizaron las imágenes del circuito cerrado de video vigilancia del establecimiento. En las grabaciones se observaba al investigado llegando por sus propios medios, realizando voluntariamente el registro, aportando su documentación y abonando en efectivo el importe correspondiente al alojamiento.

La misma ropa

Además, las imágenes permitieron comprobar que vestía la misma ropa que llevaba posteriormente cuando acudió a dependencias policiales para presentar la denuncia y que, en el momento de su llegada al establecimiento, no se apreciaban las lesiones que había referido en su relato.

La declaración de su pareja y el análisis de las comunicaciones mantenidas durante esos días aportaron nuevos elementos a la investigación. La mujer manifestó haber recibido una breve llamada en la que el hombre, en tono nervioso, le aseguró que se encontraba en los calabozos y que había sido detenido. Posteriormente, tras regresar a su domicilio, le relató la supuesta detención ilegal y acudió a dependencias policiales para denunciar los hechos.

Indicios

Finalmente, los investigadores reunieron indicios suficientes para determinar que los hechos denunciados no se correspondían con la realidad investigada y que, durante el periodo en el que el hombre afirmaba haber permanecido retenido contra su voluntad, se encontraba alojado voluntariamente en el citado hospedaje.

Noticias relacionadas

Por estos hechos, agentes de la Policía Nacional procedieron a su localización y detención como presunto autor de un delito de simulación de delito, siendo informado de los derechos que le asistían y continuándose con los trámites policiales y judiciales correspondientes. El detenido, tras la práctica de las diligencias policiales, ha sido puesto a disposición del Juzgado de Instrucción en funciones de guardia de Elche.