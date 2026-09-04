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Atendidos por el SEM

Dos heridos graves, uno de ellos crítico, por una intoxicación de monóxido de carbono en un barco en el Port de Barcelona

La intoxicación deja un total de 19 afectados, algunos de los cuales son leves y otros han resultado ilesos

Una foto de archivo del Port de Barcelona.

Una foto de archivo del Port de Barcelona. / El Periódico

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Redacción

Barcelona

Un incidente con monóxido de carbono en el depósito de un barco en el Puerto de Barcelona ha dejado una veintena de heridos, según ha informado el Servei d'Emergències Mèdiques (SEM). Una de las personas intoxicadas ha sido trasladada en estado crítico al Hospital Clínic. Otra, en estado grave, ha sido trasladada al Hospital Moisès Broggi.

Además, otros cuatro heridos leves han sido dados de alta en el propio puerto y otras nueve personas han resultado ileso. Un total de 12 ambulancias del SEM han sido activadas.

Fuente: El Periódico

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