Investigación
Herido de gravedad un hombre tras ser disparado en la localidad vizcaína de Barakaldo
Una persona ha sido detenida por los hechos en la localidad de Amurrio (Álava), según han confirmado fuentes municipales
EP
Un hombre ha resultado herido, al parecer, de gravedad tras ser disparado desde un vehículo en la localidad vizcaína de Barakaldo. Una persona ha sido detenida posteriormente por estos hechos en Amurrio, según han confirmado fuentes municipales.
El suceso se ha registrado a última hora de la tarde de este jueves en la zona de Lasesarre, donde se ha producido un tiroteo desde un vehículo que ha alcanzado "gravemente" a un varón. Tras los disparos, el coche se ha dado a la fuga.
La víctima ha sido atendida por los servicios sanitarios y posteriormente trasladada a un centro hospitalario. Por lo que respecta al presunto autor de los disparos, según han explicado las mismas fuentes, ha sido detenido posteriormente en la localidad alavesa de Amurrio.
Fuente: El Periódico
- Tenerife se suma este miércoles a las concentraciones de apoyo a Ceuta a las 19:00 horas
- Localizan el cuerpo sin vida de un hombre en el litoral de Santa Cruz de Tenerife
- El palo de Manu Guill a Pedro Rodríguez: 'En el CD Tenerife está quien quiere
- La Laguna Tenerife, atrapado entre las ansias de un nuevo pabellón a corto plazo y la obligación de «mimar» el Santiago Martín
- Gomis y Jureskin debutan y Dani Fernández y Jesús de Miguel golean en el amistoso entre CD Tenerife y CD Laguna (5-0)
- Ten-Bel, la ciudad de vacaciones de Tenerife que los vecinos resucitan a golpe de escoba y cizalla
- Un hombre de 65 años resulta herido tras caer desde un edificio a la vía pública en Santa Cruz de Tenerife
- Doble rol para Pau Fernández