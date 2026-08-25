Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en TenerifeQuioscos históricos - El Príncipe y WeylerPedro Sánchez en CanariasColapso tranvía TenerifePlaga de ratas en la Plaza del PríncipeCD Tenerife'Faro' a 8.000 millones de años luz
instagramlinkedin

VIOLENCIA SEXUAL

Un entrenador, detenido por violar y dejar embarazada a una menor en Palma

La Policía Nacional arrestó al técnico tras la denuncia y quedó en libertad provisional con una orden de alejamiento

Tribunal de Instancia de Palma, en Vía Alemania.

Tribunal de Instancia de Palma, en Vía Alemania. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Palma

Un entrenador de voleibol ha sido detenido en Palma por supuestamente violar y dejar embarazada a una menor.

Los hechos se remontan al mes de junio cuando, según han confirmado a Europa Press fuentes cercanas del caso tras informaciones publicadas este martes por el diario 'Última Hora, el entrenador, de 23 años y boliviano, invitó a la víctima, de 15 años, y a otra menor a comer a su casa.

Noticias relacionadas

Después de la comida, según las mismas fuentes, el hombre agredió sexualmente a la niña. El joven fue finalmente arrestado por la Policía Nacional y tras pasar a disposición judicial el pasado sábado quedó en libertad con una orden de alejamiento.

Fuente: Diario de Mallorca

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Desvían a Jerez un avión salido de Tenerife por la suspensión temporal de la actividad en el Aeropuerto de Sevilla
  2. Este Tenerife es un primor
  3. El comité de Metrotenerife alerta de un posible colapso del tranvía en septiembre
  4. Herido grave un joven en Tenerife tras precipitarse desde varios metros de altura
  5. Los telescopios de Canarias detectan un 'faro' a 8.000 millones de años luz capaz de reconstruir la historia lumínica del Universo
  6. Orden de alejamiento del Teide para un hombre que fue pillado 'in fraganti' robando en el interior de un vehículo en el Parque Nacional
  7. Cervera rebaja la euforia tras el buen comienzo del CD Tenerife: 'Nos quedan 44 puntos para vivir tranquilos
  8. El Heliodoro brinda a Aitor Sanz la despedida que se merece una leyenda del CD Tenerife

De lunes a jueves, cinturón; de viernes a domingo, mantel: la nueva economía del ocio gastronómico

De lunes a jueves, cinturón; de viernes a domingo, mantel: la nueva economía del ocio gastronómico

El Supremo de EEUU autoriza por ahora la orden de Trump para restringir el voto por correo de cara a las 'midterms'

El Supremo de EEUU autoriza por ahora la orden de Trump para restringir el voto por correo de cara a las 'midterms'

La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no puedes reservar sitio en la piscina comunitaria dejando la toalla e irte a casa

La Ley de Propiedad Horizontal lo confirma: no puedes reservar sitio en la piscina comunitaria dejando la toalla e irte a casa

Mateo Ferreira conquista en Barcelona el mayor Regional Qualifier de Riftbound

Mateo Ferreira conquista en Barcelona el mayor Regional Qualifier de Riftbound

Operación a Catar con opción de compra: el CD Tenerife liquida la salida temporal de Balde Jr.

Operación a Catar con opción de compra: el CD Tenerife liquida la salida temporal de Balde Jr.

El gasto en pensiones sube un 6,2% en agosto, hasta la cifra récord de 14.470 millones de euros

El gasto en pensiones sube un 6,2% en agosto, hasta la cifra récord de 14.470 millones de euros

La Laguna recupera su carrera urbana: la plaza del Cristo acogerá la I Milla Azul el 21 de noviembre

La Laguna recupera su carrera urbana: la plaza del Cristo acogerá la I Milla Azul el 21 de noviembre

Alcaldes y exalcaldes se sentarán en el banquillo por vertidos de aguas residuales en Güímar en febrero

Alcaldes y exalcaldes se sentarán en el banquillo por vertidos de aguas residuales en Güímar en febrero
Tracking Pixel Contents