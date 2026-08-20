Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasAhogada en Las TeresitasCD TenerifeNacimientos en CanariasAparcamientos en Punta del HidalgoMoratoria turísticaViviendas en CanariasCB Canarias
instagramlinkedin

Blanqueo de Capitales

Intervienen casi 64.000 euros en efectivo a dos pasajeros en el aeropuerto de Palma

Los viajeros, procedentes de República Dominicana, fueron interceptados por agentes de Aduanas y Guardia Civil

Un guardia civil, con el dinero intervenido.

Un guardia civil, con el dinero intervenido. / Guardia Civil

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Xavier Peris

Palma

Agentes de la Guardia Civil y de Aduanas han intervenido en el aeropuerto de Palma 63.890 euros en efectivo que dos pasajeros españoles procedentes de República Dominicana llevaban ocultos en su equipaje. Los viajeros han sido sancionados en aplicación de la norma para prevenir el blanqueo de capitales.

Desde la Agencia Tributaria y la Guardia Civil informaron de que la intervención tuvo lugar a la llegada al aeropuerto de Palma de dos pasajeros españoles procedentes de República Dominicana con escala en Madrid.

Los agentes sospecharon de la actitud nerviosa de los hombres al recoger su equipaje, por lo que inspeccionaron sus maletas con una máquina de rayos X y descubrieron que llevaban, repartido en varios sitios, una gran cantidad de dinero en efectivo.

Noticias relacionadas

Finalmente fueron intervenidos 63.890 euros, y los hombres fueron denunciados por incumplir las leyes de prevención del blanqueo de capitales.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Diario de Mallorca

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un camión de recogida de basura vuelca en la autopista del sur de Tenerife al caer de una grúa
  2. Una alegación por el gasto en fiestas fuerza un pleno del Ayuntamiento de La Laguna en agosto
  3. El Parque Marítimo César Manrique baila con Quevedo en un verano para la historia
  4. Ver al CD Tenerife en el Heliodoro será más caro tras el regreso a Segunda
  5. Muere una mujer tras ser rescatada del mar en la playa de Las Teresitas
  6. El submarinista fallecido este martes en Tenerife es un joven de 20 años
  7. Seis heridos, entre ellos dos menores, en un accidente múltiple en Tenerife
  8. Detenido en menos de una hora el presunto autor de un conato de incendio en El Tanque

El éxito de la campaña de abonos y el precio de las entradas reavivan el debate sobre el Heliodoro: ¿Se le está quedando pequeño al CD Tenerife?

El éxito de la campaña de abonos y el precio de las entradas reavivan el debate sobre el Heliodoro: ¿Se le está quedando pequeño al CD Tenerife?

Valorant pone rumbo a Badalona con los ocho equipos que pelearán por el VCT EMEA Stage 2

Valorant pone rumbo a Badalona con los ocho equipos que pelearán por el VCT EMEA Stage 2

Arona reclama al Estado y al Gobierno canario más presencia policial en Playa de Las Américas y Los Cristianos

Arona reclama al Estado y al Gobierno canario más presencia policial en Playa de Las Américas y Los Cristianos

Hacienda lo confirma: las familias monoparentales de Tenerife se pueden ahorrar 100 euros en la próxima Declaración de la Renta gracias a esta deducción autonómica de Canarias

Hacienda lo confirma: las familias monoparentales de Tenerife se pueden ahorrar 100 euros en la próxima Declaración de la Renta gracias a esta deducción autonómica de Canarias

Próximo partido del CD Tenerife

Tenerife da un nuevo paso para cambiar su modelo de movilidad con 91 actuaciones previstas hasta 2045: los detalles

Tenerife da un nuevo paso para cambiar su modelo de movilidad con 91 actuaciones previstas hasta 2045: los detalles

Este es el vídeo con el que Rumanía ha agradecido a España el despliegue de aviones de combate para proteger su espacio aéreo

Este es el vídeo con el que Rumanía ha agradecido a España el despliegue de aviones de combate para proteger su espacio aéreo

La familia del joven fallecido en el mamotreto de Añaza pide medidas urgentes para cerrar su acceso después de que otra persona haya vuelto a entrar en el edificio

La familia del joven fallecido en el mamotreto de Añaza pide medidas urgentes para cerrar su acceso después de que otra persona haya vuelto a entrar en el edificio
Tracking Pixel Contents