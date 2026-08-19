Investigación Abierta
Investigan el hallazgo de una bolsa con posibles restos humanos en Valencia
Una brigada municipal halló la bolsa en cuyo interior habían restos de huesos
Realizaban tareas de mantenimiento y limpieza de los imbornales de la zona
No es nada habitual el hecho de que aparezcan restos óseos en algún lugar de Valencia. Un hallazgo por parte de una brigada de limpieza de alcantarillado de una bolsa con posibles restos humanos movilizó este martes a la Policía Científica y al Grupo de Homicidios de la Policía Nacional hasta la calle Escoleta del barrio de Nazaret en València.
A falta de las pruebas forenses, de momento solo ha trascendido que todo apunta a que se trataba de una bolsa atrapada en el alcantarillado y que, en su interior habían restos óseos que será el Instituto de Medidina Legal quien determine si se trata de restos óseos humanos.
Un hallazgo casual en una revisión
Fueron los miembros de la brigada municipal de limpieza los que, en una revisión rutinaria de los imbornales de la zona dieron con el hallazgo en las proximidades de la estación de bombeo de Cantarranas. Tras abrir la bolsa y ver su contenido alertaron a la Policía Nacional que desplazó a agentes de la Policía Científica así como de Homicidios hasta el lugar.
Tras recoger la bolsa y analizar la zona donde fue hallada, los restos óseos han sido derivados al Instituto de Medidina Legal (IML) de València para tratar de esclarecer a quién pertenecen y, en todo caso, si guarda relación con algún hecho delictivo.
Fuente: Levante - EMV
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