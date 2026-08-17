Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasDesplome de un drago en La LagunaCuidados paliativos en TenerifePartido del Tenerife Femenino en Marruecos suspendidoCD TenerifeRobo en CandelariaAtraco a una taxista en Santa Cruz
instagramlinkedin

Cataluña

Hallan a un hombre muerto en un coche en un canal en Lleida y detienen al conductor

El hallazgo ha tenido lugar en Urgell y el fallecido es un hombre de 42 años

Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra

Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra / David Zorrakino - Europa Press - Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Barcelona

Los Mossos d'Esquadra han encontrado muerto a un hombre de 42 años en el asiento del acompañante delantero de un coche volcado en el canal de Urgell, en Golmés (Lleida) y han detenido por homicidio imprudente al conductor, que huyó del lugar y dio positivo en el control de alcoholemia.

Según han informado este lunes el Servicio Catalán de Tráfico y los Mossos d'Esquadra, la policía catalana recibió a las 19.49 horas de ayer, de parte de la policía local, el aviso de la presencia de un coche volcado en el interior del canal d'Urgell, en la zona del camino del Salt del Duran, en el municipio de Golmés.

Cuando los Mossos d'Esquadra llegaron al lugar, retiraron el coche del canal y comprobaron que en su interior había una persona muerta en el asiento del pasajero delantero y que la puerta del conductor estaba entreabierta pero sin nadie más en las inmediaciones.

La víctima es V.R., de 42 años, nacionalidad rumana y vecino de Mollerussa (Lleida).

Los Mossos buscaron por la zona al conductor y finalmente, hacia las 23.00 horas, lo encontraron en su casa en Mollerussa (Lleida), con algunas lesiones del accidente y bajo los efectos de las bebidas alcohólicas.

Por este motivo, según han informado a EFE fuentes policiales, los agentes le detuvieron por un delito de homicidio imprudente, otro de omisión del deber de socorro, ya que se fue del lugar sin asistir a su acompañante y sin avisar a nadie de lo ocurrido, y por dar positivo en el control de alcoholemia.

Noticias relacionadas

El detenido, que este lunes ha pasado a disposición judicial, es un hombre de 34 años y también de nacionalidad rumana, como la víctima.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 500 euros y pérdida de 4 puntos por este detalle en el interior del vehículo: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. Ya se conocen las causas del desplome de un drago monumental en Tenerife: exceso de agua, un mal enraizamiento y el sobrepeso
  3. Ataque de calor en Santa Cruz de Tenerife: una veintena de turistas convierte la Plaza de España en una piscina pública improvisada
  4. Susto en Tenerife: el drago de más de 10 metros de la Catedral de La Laguna se viene abajo sin causar heridos
  5. La normalidad vuelve tras el susto: La Laguna despeja la calle del casco histórico donde cayó el drago monumental de la Catedral
  6. Muere un motorista de 41 años tras colisionar con un coche en La Laguna
  7. Circula drogado en Tenerife, provoca un accidente y deja el coche abandonado
  8. Guachinches Modernos de Tenerife: «Nos gusta comer, pero nos gusta más contar las historias de cada sitio»

Cientos de personas despiden a Bonnie Tyler en su ciudad natal

Cientos de personas despiden a Bonnie Tyler en su ciudad natal

Hallan a un hombre muerto en un coche en un canal en Lleida y detienen al conductor

Hallan a un hombre muerto en un coche en un canal en Lleida y detienen al conductor

El Rosario somete a consulta ciudadana la fecha y hora de celebración de la romería de La Esperanza

El Rosario somete a consulta ciudadana la fecha y hora de celebración de la romería de La Esperanza

¿Qué pasa con las agujas y los restos de medicamentos que generan los centros sanitarios en Canarias?

¿Qué pasa con las agujas y los restos de medicamentos que generan los centros sanitarios en Canarias?

Tenerife afronta el martes con nubes, hasta 31 grados y viento fuerte en las cumbres del Teide

Tenerife afronta el martes con nubes, hasta 31 grados y viento fuerte en las cumbres del Teide

Kyle Guy aterriza "emocionado": "Hablé con tres equipos, pero La Laguna Tenerife era donde quería estar"

Kyle Guy aterriza "emocionado": "Hablé con tres equipos, pero La Laguna Tenerife era donde quería estar"

Vecinos de Anaga reclaman planes de emergencia ante el riesgo de incendios forestales

Vecinos de Anaga reclaman planes de emergencia ante el riesgo de incendios forestales

Crean barcos y robots voladores diminutos que funcionan con sonido

Crean barcos y robots voladores diminutos que funcionan con sonido
Tracking Pixel Contents