Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Tiempo en CanariasDesplome de un drago en La LagunaCuidados paliativos en TenerifePartido del Tenerife Femenino en Marruecos suspendidoCD TenerifeRobo en CandelariaAtraco a una taxista en Santa Cruz
instagramlinkedin

Sucesos

Detenida una mujer tras la muerte de su pareja en una vivienda rural de Sevilla

Una mujer de 33 años ha sido detenida en Estepa (Sevilla) como presunta autora de un homicidio ocurrido este domingo, que se habría producido con arma blanca.

Un agente y un coche de la Guardia Civil.

Un agente y un coche de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL DE VALLADOLID / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Claudio Guarino

Sevilla

Una mujer de 33 años ha sido detenida en Estepa (Sevilla) como presunta autora de la muerte de su pareja sentimental, un hombre de 36 años, en una vivienda rural del término municipal, según ha informado la Guardia Civil.

De momento, se desconocen las circunstancias exactas de este homicidio ocurrido este domingo y que, según las primeras indagaciones, se produjo por arma blanca.

Noticias relacionadas

La detenida permanece arrestada en dependencias de la Guardia Civil y previsiblemente pasará a disposición judicial este martes, ha añadido la fuente.

Fuente: El Correo de Andalucía

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Multas de 500 euros y pérdida de 4 puntos por este detalle en el interior del vehículo: la Guardia Civil vigila a los conductores tinerfeños
  2. Ya se conocen las causas del desplome de un drago monumental en Tenerife: exceso de agua, un mal enraizamiento y el sobrepeso
  3. Ataque de calor en Santa Cruz de Tenerife: una veintena de turistas convierte la Plaza de España en una piscina pública improvisada
  4. Susto en Tenerife: el drago de más de 10 metros de la Catedral de La Laguna se viene abajo sin causar heridos
  5. La normalidad vuelve tras el susto: La Laguna despeja la calle del casco histórico donde cayó el drago monumental de la Catedral
  6. Muere un motorista de 41 años tras colisionar con un coche en La Laguna
  7. Circula drogado en Tenerife, provoca un accidente y deja el coche abandonado
  8. Guachinches Modernos de Tenerife: «Nos gusta comer, pero nos gusta más contar las historias de cada sitio»

El Gobierno se desmarca de la suspensión del partido amistoso entre los clubes femeninos del Tenerife y Souss-Massa

El Gobierno se desmarca de la suspensión del partido amistoso entre los clubes femeninos del Tenerife y Souss-Massa

El Cabildo de La Palma respalda la ´Batalla Poética´, un espectáculo que reúne la polka y el rap

El Cabildo de La Palma respalda la ´Batalla Poética´, un espectáculo que reúne la polka y el rap

El Cabildo de La Palma transforma la Avenida de la Constitución de Tazacorte para dar protagonismo a las personas

El Cabildo de La Palma transforma la Avenida de la Constitución de Tazacorte para dar protagonismo a las personas

Isla Bonita Love Festival y Canarias Viaja unen fuerzas para que su 10º aniversario llegue a todo el archipiélago

Isla Bonita Love Festival y Canarias Viaja unen fuerzas para que su 10º aniversario llegue a todo el archipiélago

El incendio de Niebla (Huelva) arrasó 33.000 hectáreas: el segundo más grave en extensión y el "más difícil" de la historia en Andalucía

El incendio de Niebla (Huelva) arrasó 33.000 hectáreas: el segundo más grave en extensión y el "más difícil" de la historia en Andalucía

Unidas se puede reclama un plan integral de gestión del arbolado en La Laguna

Unidas se puede reclama un plan integral de gestión del arbolado en La Laguna

La Comunidad Valenciana sigue siendo la comunidad autónoma más cara para la vuelta al cole, con 487,38 euros por alumno

La Comunidad Valenciana sigue siendo la comunidad autónoma más cara para la vuelta al cole, con 487,38 euros por alumno

Tres detenidos en Candelaria por robar joyas a un hombre de avanzada edad mediante el método del tirón

Tres detenidos en Candelaria por robar joyas a un hombre de avanzada edad mediante el método del tirón
Tracking Pixel Contents