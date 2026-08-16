Espinosa de los Monteros
Muere un niño de 10 años tras ser atropellado por un tractor en Burgos
El atropello se produjo en torno a las diez y media de la noche
EFE
Un niño de 10 años ha muerto tras ser atropellado por un tractor en el municipio burgalés de Espinosa de los Monteros, desde donde fue evacuado al Hospital de Cruces, en Barakaldo (Bizkaia), sin que finalmente haya superado las graves heridas que padecía.
El Ayuntamiento del municipio ha expresado este domingo sus condolencias a la familia y allegados del niño, a la vez que ha convocado para mañana un minuto de silencio en el lugar en el que ocurrió el accidente.
El Servicio de Emergencias 112 ha explicado que el atropello se produjo en torno a las diez y media de la noche del sábado en la plaza Sancho García de este municipio del norte de la provincia de Burgos, cerca del límite con País Vasco.
Las personas que alertaron al 112 explicaron que como consecuencia del impacto este niño se encontraba inconsciente.
Ante esta situación, fueron movilizados agentes de la Guardia Civil y profesionales de Emergencias Sanitarias, aunque finalmente el menor fue trasladado al vizcaíno Hospital de Cruces.
- Ataque de calor en Santa Cruz de Tenerife: una veintena de turistas convierte la Plaza de España en una piscina pública improvisada
- Susto en Tenerife: el drago de más de 10 metros de la Catedral de La Laguna se viene abajo sin causar heridos
- Tenerife se vuelca con la Virgen de Candelaria en una jornada marcada por el calor
- Multa de 3.005 euros aunque respeten la velocidad, pero no contar con este documento obligatorio para la circulación: la DGT extrema la vigilancia de los vehículos tinerfeños durante el 15 de agosto
- El Tablado en Güímar: un sueño marinero
- Nuevo paso para expandir Santa Cruz de Tenerife sobre los terrenos de la Refinería: las administraciones firman un convenio para diseñar la ciudad
- Fiesta de la Pamela de Tejina 2026: conoce todos los detalles
- El fichaje del CD Tenerife que ha conquistado a Cervera: 'Me ha sorprendido para bien; hace más cosas de las que yo pensaba y las hace bien