Utrera
Muere un hombre por impactos de bala en un tiroteo en Sevilla
La Guardia Civil investiga el fallecimiento de este varón de 45 años, de nacionalidad española y residente en Utrera, y hasta el momento no ha realizado ninguna detención
Rafa Aranda
Un tiroteo en la Barriada del Tinte de Utrera este pasado sábado por la noche se ha saldado con un hombre muerto por impactos de bala en su cuerpo. La Guardia Civil, que es la que está a cargo de la investigación, ha confirmado que se trata de un varón español, de 45 años de edad, que era vecino de la localidad de Utrera.
El equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de Sevilla se encuentra en estos momentos analizando lo sucedido y no descarta ninguna hipótesis de la posibles causas así como de presunto autor o autores. Hasta ahora, explican en un comunicado que no se han realizado detenciones relacionadas con los hechos descritos, no descartándose avances y novedades en las próximas horas.
La reyerta tuvo lugar en torno a las 23 horas de este sábado, cuando los vecinos de la Barriada del Tinte alertaron de tres posibles detonaciones presuntamente de arma de fuego, y avisaron de que había una persona tumbada en la via pública.
Allí se desplazaron patrullas en servicio del Puesto Principal de la Guardia Civil de Utrera junto con servicios sanitarios y efectivamente localizaron a un varón, teniendo que ser trasladado al Hospital de Alta Resolución de Utrera con impactos de bala en el torso. El hombre acabó falleciendo posteriormente, durante su evacuación, a causa de las heridas.
La Guardia Civil ha comunicado que no se dispone de más información hasta el momento y se seguirá ampliando la misma según evolucione la investigación.
Fuente: El Correo de Andalucía
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