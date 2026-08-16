Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fiesta en CandelariaTiempo en CanariasAcelerar obras en CanariasCD TenerifeLa Pamela de TejinaTuristas se bañan en la plaza de EspañaMarruecos se expande sobre el SáharaCae un drago en La LagunaGas de la risa
instagramlinkedin

Viana

Dos heridos tras estrellarse una avioneta en Navarra

Un varón ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, donde está siendo atendido con pronóstico reservado

El otro ha sido trasladado a otro centro sanitario en Navarra

Una avioneta.

Una avioneta. / Archivo

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Pamplona

Dos personas han resultado heridas y han sido hospitalizadas tras estrellarse este domingo una avioneta en Viana, según ha indicado a EFE la Policía Foral.

Como consecuencia del accidente, un varón ha sido trasladado al Hospital San Pedro de Logroño, donde está siendo atendido con pronóstico reservado, según ha informado el Gobierno de La Rioja.

Ha añadido que el otro varón herido ha sido trasladado a Navarra.

Noticias relacionadas

En el accidente han sido movilizados recursos de La Rioja y Navarra.

Fuente: El Periódico

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ataque de calor en Santa Cruz de Tenerife: una veintena de turistas convierte la Plaza de España en una piscina pública improvisada
  2. Susto en Tenerife: el drago de más de 10 metros de la Catedral de La Laguna se viene abajo sin causar heridos
  3. Tenerife se vuelca con la Virgen de Candelaria en una jornada marcada por el calor
  4. Multa de 3.005 euros aunque respeten la velocidad, pero no contar con este documento obligatorio para la circulación: la DGT extrema la vigilancia de los vehículos tinerfeños durante el 15 de agosto
  5. El Tablado en Güímar: un sueño marinero
  6. Nuevo paso para expandir Santa Cruz de Tenerife sobre los terrenos de la Refinería: las administraciones firman un convenio para diseñar la ciudad
  7. Fiesta de la Pamela de Tejina 2026: conoce todos los detalles
  8. El fichaje del CD Tenerife que ha conquistado a Cervera: 'Me ha sorprendido para bien; hace más cosas de las que yo pensaba y las hace bien

La Laguna Tenerife desvela los tres amistosos de pretemporada que jugará en la Isla, uno de ellos contra el Granca de Fran Guerra

La Laguna Tenerife desvela los tres amistosos de pretemporada que jugará en la Isla, uno de ellos contra el Granca de Fran Guerra

Camerata Lacunensis conquista dos oros en los World Choir Games de Helsingborg

Camerata Lacunensis conquista dos oros en los World Choir Games de Helsingborg

Circula drogado en Tenerife, provoca un accidente y deja el coche abandonado

Circula drogado en Tenerife, provoca un accidente y deja el coche abandonado

Dos heridos tras una colisión frontal y el incendio de uno de los vehículos en Arico, en Tenerife

Dos heridos tras una colisión frontal y el incendio de uno de los vehículos en Arico, en Tenerife

España es el país de la UE con más subida interanual de emisiones de CO2

España es el país de la UE con más subida interanual de emisiones de CO2

Muere un motorista de 41 años tras colisionar con un coche en La Laguna

Muere un motorista de 41 años tras colisionar con un coche en La Laguna

Culinary Hotel Awards ya tiene jurado

Culinary Hotel Awards ya tiene jurado

La normalidad vuelve tras el susto: La Laguna despeja la calle del casco histórico donde cayó el drago monumental de la Catedral

La normalidad vuelve tras el susto: La Laguna despeja la calle del casco histórico donde cayó el drago monumental de la Catedral
Tracking Pixel Contents