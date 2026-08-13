Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Rebajas en CanariasTiempo en CanariasSanta Cruz tiene que pagar 6,5 millones de eurosTerremoto en Colombia, última horaReina del Carnaval en Notting HillOposiciones de la Policía CanariaCD Tenerife
instagramlinkedin

Sucesos

Un niño de tres años resulta herido grave tras caer de una tribuna en unos festejos de Castalla (Alicante)

El menor ha sido trasladado en helicóptero a un centro hospitalario y la comisión ha decidido suspender la sesión de la tarde en señal de solidaridad con la familia

Imagen de archivo de la Fiesta de la Vaca de Castalla

Imagen de archivo de la Fiesta de la Vaca de Castalla / INFORMACIÓN

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Sara Rodríguez / P. Cerrada

CASTALLA

Un niño de 3 años ha resultado herido este jueves por la tarde tras caer de una tribuna instalada con motivo de los festejos de la vaca de Castalla, antes de que comenzase la sesión prevista para esta tarde.

El menor habría caído de la tribuna después de que se le cayese un juguete, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. Tras el accidente, el niño ha sido atendido inicialmente por la ambulancia encargada de la cobertura sanitaria de la suelta de la vaquilla.

Posteriormente, el menor ha sido trasladado en helicóptero a un centro hospitalario.

Noticias relacionadas

A raíz del accidente, la comisión de la Vaca de Castalla ha comunicado la suspensión de la sesión prevista para esta tarde. «En señal de respeto y solidaridad con la familia del niño accidentado se suspende la sesión de la vaca prevista para la tarde», ha señalado la comisión en un comunicado.

Suscríbete para seguir leyendo

Fuente: Información

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿A qué hora ver el eclipse hoy en Tenerife? Horarios clave y punto máximo del fenómeno
  2. Muere un joven en el norte de Tenerife después de precipitarse desde una gran altura
  3. Chimy Ávila, opción para reforzar el frente de ataque
  4. Aún estás a tiempo: dónde comprar gafas para el eclipse del 12 de agosto en Canarias
  5. David Raya, Odegaard o Zubimendi, en manos del tinerfeño Yeray Abreu Martínez: el preparador físico ficha por el Arsenal FC
  6. Eclipse solar 2027: Tenerife volverá a disfrutar de un gran eclipse aunque no será total
  7. Un tren de luces cruza el cielo de Tenerife durante la noche: la espectacular estela en el cielo de Canarias
  8. Incendio en Tenerife en un establecimiento de baterías cerca de una gasolinera

La Federación Española no comunica medidas de gracia: se esfuma el indulto a Landázuri

La Federación Española no comunica medidas de gracia: se esfuma el indulto a Landázuri

Tenerife tendrá riesgo UV muy alto hasta el domingo: cuidado aunque el cielo esté nublado

Tenerife tendrá riesgo UV muy alto hasta el domingo: cuidado aunque el cielo esté nublado

Xabi López-Arostegui pone su "compromiso, esfuerzo y ambición" al servicio de La Laguna Tenerife

Xabi López-Arostegui pone su "compromiso, esfuerzo y ambición" al servicio de La Laguna Tenerife

Un juez federal desestima la demanda de la Administración Trump contra Harvard por antisemitismo

Un juez federal desestima la demanda de la Administración Trump contra Harvard por antisemitismo

Titsa refuerza con 23.000 plazas adicionales el servicio para la romería de San Roque, en Garachico

Titsa refuerza con 23.000 plazas adicionales el servicio para la romería de San Roque, en Garachico

Bomberos extinguen un conato de incendio en Las Mantecas, La Laguna

Bomberos extinguen un conato de incendio en Las Mantecas, La Laguna

Extinguido sin incidencias un conato de incendio de rastrojos secos en Las Mantecas, Tenerife

Extinguido sin incidencias un conato de incendio de rastrojos secos en Las Mantecas, Tenerife

Hallan en el desierto de Atacama una montaña de 60.000 toneladas de ropa que se puede ver desde el espacio y contamina el entorno

Hallan en el desierto de Atacama una montaña de 60.000 toneladas de ropa que se puede ver desde el espacio y contamina el entorno
Tracking Pixel Contents