Sucesos
Un niño de tres años resulta herido grave tras caer de una tribuna en unos festejos de Castalla (Alicante)
El menor ha sido trasladado en helicóptero a un centro hospitalario y la comisión ha decidido suspender la sesión de la tarde en señal de solidaridad con la familia
Sara Rodríguez / P. Cerrada
Un niño de 3 años ha resultado herido este jueves por la tarde tras caer de una tribuna instalada con motivo de los festejos de la vaca de Castalla, antes de que comenzase la sesión prevista para esta tarde.
El menor habría caído de la tribuna después de que se le cayese un juguete, según han confirmado a este diario fuentes cercanas al caso. Tras el accidente, el niño ha sido atendido inicialmente por la ambulancia encargada de la cobertura sanitaria de la suelta de la vaquilla.
Posteriormente, el menor ha sido trasladado en helicóptero a un centro hospitalario.
A raíz del accidente, la comisión de la Vaca de Castalla ha comunicado la suspensión de la sesión prevista para esta tarde. «En señal de respeto y solidaridad con la familia del niño accidentado se suspende la sesión de la vaca prevista para la tarde», ha señalado la comisión en un comunicado.
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Fuente: Información
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