Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Eclipse solar en CanariasTiempo en CanariasCB CanariasTerremoto en Colombia, última horaIncendio bateríasCD TenerifeMuere un joven en TenerifeContaminación Playa JardínTasa cementerios en Santa Cruz
instagramlinkedin

Lucha antidroga

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados

Los arrestos practicados en España han tenido lugar en Madrid (14), Rivas Vaciamadrid (1), Recas (1) y Talavera de la Reina (1), localidades de la provincia de Toledo, y otro más en Almería

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados.

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados. / EFE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EFE

Madrid

La Policía Nacional ha asestado un golpe a la producción de cocaína en España con la detención de 23 personas en diferentes provincias, además de otras 4 en Australia, y el desmantelamiento de cuatro laboratorios clandestinos en fincas rústicas y domicilios en ciudades de Madrid, Toledo y Badajoz.

Una operación con la que los agentes han logrado desmantelar un presunto entramado criminal que logró introducir la droga oculta en madera, fruta, cemento y chatarra a través de puertos marítimos europeos como el de Bélgica, donde tenían contactos para posteriormente transportarla a España para su corte y adulteración.

La organización estaba especializada en la extracción de clorhidrato de cocaína y la adulteración y corte de esta droga en laboratorios clandestinos, según informa en un comunicado la Dirección General de la Policía.

Noticias relacionadas

Los arrestos practicados en España han tenido lugar en Madrid (14), Rivas Vaciamadrid (1), Recas (1) y Talavera de la Reina (1), localidades de la provincia de Toledo, y otro más en Almería. A esos 23, junto a los cuatro arrestados en Australia, se les imputan delitos de organización criminal y tráfico de sustancias estupefacientes.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. ¿A qué hora ver el eclipse hoy en Tenerife? Horarios clave y punto máximo del fenómeno
  2. Muere un joven en el norte de Tenerife después de precipitarse desde una gran altura
  3. Chimy Ávila, opción para reforzar el frente de ataque
  4. Aún estás a tiempo: dónde comprar gafas para el eclipse del 12 de agosto en Canarias
  5. David Raya, Odegaard o Zubimendi, en manos del tinerfeño Yeray Abreu Martínez: el preparador físico ficha por el Arsenal FC
  6. Eclipse solar 2027: Tenerife volverá a disfrutar de un gran eclipse aunque no será total
  7. Un tren de luces cruza el cielo de Tenerife durante la noche: la espectacular estela en el cielo de Canarias
  8. Dónde ver el eclipse en Tenerife: La Matanza ofrece una observación gratuita con telescopios

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados

Golpe a la producción de droga en España: 23 detenidos y 4 laboratorios desmantelados

Santa Cruz de Tenerife, condenada a pagar 6,5 millones en cuatro años por la tasa de cementerios que no cobra a los vecinos

Santa Cruz de Tenerife, condenada a pagar 6,5 millones en cuatro años por la tasa de cementerios que no cobra a los vecinos

Juan Ignacio Díez explica el desconocido efecto del paro: "Puedes cobrar 1.200 euros y estar cotizando por 3.000"

Juan Ignacio Díez explica el desconocido efecto del paro: "Puedes cobrar 1.200 euros y estar cotizando por 3.000"

La violencia machista se dispara en Canarias durante el verano: julio registra la cifra más alta de la historia con 62 llamadas al día

La violencia machista se dispara en Canarias durante el verano: julio registra la cifra más alta de la historia con 62 llamadas al día

El rincón de Tenerife donde comer cocina canaria tradicional: las recetas de siempre a precios económicos

El rincón de Tenerife donde comer cocina canaria tradicional: las recetas de siempre a precios económicos

Eclipse solar en Tenerife, en directo: última hora y cómo ha sido este fenómeno en la isla

Eclipse solar en Tenerife, en directo: última hora y cómo ha sido este fenómeno en la isla

Mapa de los precios más bajos de gasolina y diésel en Santa Cruz de Tenerife este jueves 13 de agosto

Mapa de los precios más bajos de gasolina y diésel en Santa Cruz de Tenerife este jueves 13 de agosto

Lo que pasa en Tan-Tan

Lo que pasa en Tan-Tan
Tracking Pixel Contents