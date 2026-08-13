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Arresto en Badalona

Cae el líder de una banda de narcos belgas buscado en 31 países que se escondía en Barcelona

Hacía un año que se ocultaba en Sants con documentación falsa y protección personal

Imagen del sospechoso custodiado por la Guardia Civil.

Imagen del sospechoso custodiado por la Guardia Civil. / GC

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Germán González

Barcelona

La Guardia Civil y la Policía Federal de Bélgica han detenido en Badalona a un fugitivo internacional buscado en 31 países y reclamado por Bélgica por de tráfico de drogas, blanqueo de capitales y por ser el presunto líder de una organización criminal dedicada al tráfico internacional de drogas. El arresto ha tenido lugar tras una investigación iniciada en 2025 por la Policía Federal de Bélgica por el envío de importantes cantidades de cannabis desde Estados Unidos a Amberes (Bélgica), en la que ya se habían practicado 28 registros y se habían intervenido drogas, dinero en efectivo y armas.

Las autoridades belgas constataron la existencia de una estructura criminal cuyo máximo responsable coordinaba las entregas, recogidas y envíos de sustancias estupefacientes, además de impartir instrucciones al resto de integrantes según las funciones que tenían asignadas.

Como resultado de la operación varios integrantes ingresaron en prisión, mientras que el presunto líder huyó de Bélgica, donde pesaba sobre él una pena de 15 años de prisión. La policía belga pidió auxilio internacional para su localización y detención en 30 países, entre ellos España.

La Guardia Civil ubicó al fugitivo, que residía en el distrito de Sants de Barcelona desde mediados de 2025. Allí se ocultaba con el apoyo de colaboradores que le facilitaban documentación falsa, medios de transporte, dinero en efectivo, protección personal y acceso a locales clandestinos de deportes de contacto. Ante la peligrosidad del sospechoso, los agentes lo siguieron y lo detuvieron en la zona de Sant Roc de Badalona.

En el momento del arresto el presunto líder de la organización portaba 3.000 euros en efectivo, relojes de alta gama, teléfonos móviles con sistema de cifrado y documentación falsa para dificultar su identificación, que fue verificada mediante el cotejo de huellas dactilares remitidas por las autoridades belgas.

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El detenido, ciudadano belga, ha sido entregado en los Juzgados de Guardia de Badalona y ha quedado a disposición del Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, que ha acordado su ingreso en prisión y su entrega a Bélgica.

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Fuente: El Periódico

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