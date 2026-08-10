La paciente a la que presuntamente violó un cirujano en Murcia cuando estaba sedada tenía restos de semen en los genitales y tomó fentanilo y morfina

El Instituto Nacional de Toxicología ha detectado restos de semen en las muestras vaginales y anales que se tomaron a la paciente operada en diciembre en un hospital privado de Murcia por el doctor D. G. S., que fue detenido y se haya en prisión proivisional acusado de violarla.

Tal y como consta en el informe emitido por este organismo a petición del abogado defensor de la víctima, Raúl Pardo-Geijo, "se detectan restos de semen humano en el análisis de una fracción del eludio completo de los hisopos anales, de los hisopso perianales, de los hisopos de vulva, de los hisopos de introito vaginal de los hisopos vaginales y de los hisopos de fondo de saco y en el análisis de la fracción del lavado vaginal". Ahora los restos han de ser cotejados con el ADN del doctor.

Asimismo, el informe detalla que la mujer, en ese momento, había tomado numerosos medicamentos, tales como antropina, fentanilo, lidocaína y morfina, entre otros. No obstante, Toxicología apunta que los medicamentos "podrían estar relacionados con el tratamiento hospitalario recibido", esto es, con la anestesia precisa para la operación de ciurgía plástica a la que fue sometida (un aumento de pechos), durante la cual tuvo lugar el episodio que se sigue investigando: su cirujano, supuestamente, la violó mientras ella se hallaba sedada en la camilla.

Este mujer fue intervenida quirúrgicamente a principios del mes de diciembre en un quirófano del hospital IMED Virgen de la Fuensanta, en la capital murciana, que fue alquilado por D. G. S. y donde la víctima tenía programada la citada intervención de estética. En el área quirúrgica se encontraban el facultativo bajo sospecha y dos enfermeras del centro. Las que dieron la voz de alarma y llegaron a grabar en vídeo al sospechoso mientras, presuntamente, perpetraba la agresión sexual.

ADN en la faja interna

Cabe recordar que, como publicó este diario, la bata que llevaba puesta el cirujano el día de los hechos que se investigan no tiene restos de esperma del sospechoso. Sí tienen ADN del doctor la citada bata y la faja interna de la víctima, aunque no hay espermatozoides, lo cual no quiere decir que no se trate de semen. Semen que sí ha aparecido directamente en la vulva de la víctima.

Una imagen del doctor en el interior del IMED Virgen de la Fuensanta, donde se habría producido, presuntamente, una de las agresiones sexuales. / La Opinión

El ADN seminal del doctor tampoco apareció en las sábanas y cubiertas que había en la camilla donde, presuntamente, y tal y como entendió la jueza que mostraba el vídeo captado por dos enfermeras, el facultativo agredió sexualmente con penetración a una mujer sedada.

El proceso judicial sigue su curso y Pardo-Geijo ha pedido más pruebas, como que se 'destripe' el contenido del móvil del sujeto. En concreto, el letrado solicita que el iPhone en cuestión sea sometido a un "análisis forense por la Brigada Provincial de Policía Científica o por la unidad especializada que se designe". Y es que D. G. S. se negó a desbloquear el móvil delante de la Policía.

Esta negativa hace sospechar que el investigado pudo llegar a efectuar "búsquedas, descargas y demás rastros de internet relacionados con actos sexuales sobre personas inconscientes, anestesiadas o sedadas; con la captación de imágenes de pacientes; o con la presencia, persistencia, detección o eliminación de ADN, semen y otros vestigios biológicos", especifica el letrado.

Desde diciembre en la cárcen de Sangonera

D. G. S. seguirá en la cárcel de Sangonera porque "no han variado en absoluto las circunstancias" que determinaron la adopción de la cautelar más restrictiva, "no pudiendo deducirse del informe que obra en la causa la inexistencia del delito, concurriendo en el investigado una serie de circunstancias que determinan la convicción en esta juzgadora que el mismo tratará de eludir la acción de la justicia, en caso de quedar en libertad provisional".

Así se lee en un auto, fechado este lunes, 3 de agosto , en el que la jueza se expresa así "habida cuenta de las elevadas penas que llevan aparejados los delitos que son objeto de esta instrucción". La prisión provisiona "se trata, en efecto, de una medida cautelar que cumple todos los fines constitucionalmente exigidos y que están recogidos en la resolución que acordó la misma, esto es, la existencia de sólidos indicios de criminalidad en su contra".

La magistrada también apunta que "la investigación está llegando a su final, al haberse acordado ya la transformación de la causa en procedimiento sumario, en fecha 9 de julio de 2026, sin que resten diligencias a practicar que hasta el momento se hayan acordado, tratándose pues de una medida proporcionada a los hechos investigados, sin que se pueda sustituir en este momento procesal por otra menos gravosa, por lo que se ha de mantener la misma".

Fuente: La Opinión de Murcia